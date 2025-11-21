Saturday, 22 November 2025
Mai mulți pacienți tratați și acces mai rapid la terapii moderne!

21 noiembrie 2025

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan, a anunțat joi, 20 noiembrie, extinderea listei de medicamente gratuite și compensate pentru pacienții asigurați care de la data de 1 decembrie 2025 pot beneficia de tratamente eficiente cu alte zeci de molecule inovative.

Decizia vizează pacienții cu boli neurologice, inclusiv epilepsie la copii, miastenia gravis, boli endocrine și metabolice, boli reumatologice și pneumologice – BPOC și astm bronșic, precum și de cei care au afecțiuni oncologice și boli rare, cum ar fi acondroplazie. Totodată, șapte medicamente și-au pierdut exclusivitatea, permițând introducerea variantelor generice și biosimilare. Acestea sunt la fel de eficiente, dar au costuri mai mici cu aproximativ 35%.

”În România, medicamentele generice ajung să acopere mai mult de jumătate din tratamentele efective (52,7%), dovadă că acestea sunt o soluție eficientă pentru a folosi rațional banii din sistemul de sănătate și pentru ca mai mulți pacienți să beneficieze de medicamente noi, sigure și la prețuri accesibile. Datele CNAS arată că, în 2024, valoarea totală a medicamentelor gratuite și compensate în România a ajuns la 23,6 miliarde lei, din care aproape 80% au fost medicamente inovative, iar aproximativ 20% generice și biosimilare”, a informat Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan, pe pagina personală de Facebook.

În aceeași postare, Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan a mai informat că bugetul din acest an pentru medicamente depășește 26,2 miliarde lei, sumă ce reprezintă peste o treime din bugetul CNAS.

”Vorbim despre o creștere cu aproape 11% față de 2024 și cu aproape 88% față de 2021, o creștere substanțială, care reflectă preocuparea reală și constantă a CNAS pentru sănătatea publică. Ca președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate am o mare mulțumire că, prin dialog cu Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, prin transparență și decizii bazate pe nevoile reale ale pacienților, putem aduce tratamentul potrivit mai aproape de cei care au nevoie de el. Măsurile de eficientizare din Sănătate la care ne-am angajat împreună cu Ministerul Sănătății și pe care le-am prezentat în vară de la pupitrul Guvernului nu înseamnă austeritate, ci crearea și punerea în funcțiune a unor mecanisme care ne permit să menținem controlul asupra cheltuielilor publice, optimizându-le în beneficiul pacienților”, a conchis medicul mureșean care coordonează activitatea CNAS.

(A.T.)

