”Mama, nu ești singură!”, program demarat de Asociația iMental Târgu Mureș

Asociația iMental Târgu Mureș demarează un program intitulat ”Mama, nu ești singură!”, care își propune să ofere sprijin emoțional mamelor cu vârste între 15-45 ani, însărcinate sau cu copii până la vârsta de 2 ani.

Atelierele vor fi susținute de către psiholog Irina Sorescu-Vasile și psiholog Laura Popescu, pe parcursul lunii decembrie 2025, la sediul asociației din Târgu Mureș, strada Mihai Eminescu, la date și ore care vor fi stabilite de comun acord cu participantele.

”Întâlnirile abordează teme precum psiho-educație, resurse pentru a înțelege stările inexplicabile, gestionarea transformărilor personale, recunoașterea anxietății și a depresiei, îmbunătățirea comunicării în cuplu precum și implicarea partenerului. Prin organizarea grupurilor de sprijin, se va crea un spațiu sigur pentru sprijin și educație, ajutând mamele să depășească momentele dificile cu ajutor specializat”, au informat reprezentanții Asociației iMental Târgu Mureș.

Informații suplimentare despre program și înscrieri pot fi obținute la numerele de telefon 0799-996.997 (psiholog Irina Sorescu-Vasile) și 0753-670.591 (psiholog Laura Popescu), precum și la adresa de e-mail asociatiaimental@gmail.com.

(Redacția)