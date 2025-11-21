Proiecte PNRR pentru Sighișoara

La Sighișoara continuă încă trei proiecte prin PNRR, pe lângă cele la care se lucrează deja, a anunțat, recent, Ioan-Iulian Sîrbu, primarul municipiului Sighișoara.

”Va intra în reabilitare energetică Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (Generală 6), clădirea Pediatriei și proiectul pentru modernizarea transportului public cu sisteme ITS – de exemplu, vom ști în timp real în cât timp ajunge autobuzul în stație. Tot prin aceste fonduri europene, în acest moment se modernizează școala din Bărăgan și cea de pe strada Ana Ipătescu. Să știți că se muncește și ne adaptăm permanent vremurilor, pentru că există voință să ne dezvoltăm orașul”, a informat primarul municipiului Sighișoara.

(Redacția)