Proprietarii trebuie să fie de acord pentru extinderea ariilor protejate

Legiferarea ariilor naturale protejate din România intră într-o fază importantă, odată cu clarificarea conceptului de „zone prioritare pentru biodiversitate” și stabilirea unui cadru legal coerent pentru gestionarea acestora. Scopul este ca statul să respecte atât obligațiile europene, cât și drepturile cetățenilor.

Dumitrița Gliga, deputatul și președintele Comisiei UNESCO a subliniat un punct esențial pentru echilibrul între protecția mediului și dreptul de proprietate: extinderea zonelor protejate pe suprafețe private nu se poate face fără acordul proprietarilor, sub semnătură privată; textul ordonanței ce urmează a fi adoptate introduce explicit această garanție juridică, solicitată de ani de zile la nivel național. România își aliniază astfel legislația la jaloanele din PNRR privind biodiversitatea și la standardele europene de bună guvernanță, evitând abuzurile administrative și asigurând un proces transparent, bazat pe consultare și pe protejarea intereselor comunităților locale.

Prin această clarificare, se asigură o implementare care nu afectează nejustificat proprietarii, fermierii sau administrațiile locale, promovând în același timp consultarea și transparența decizională. Miza demersului este dublă: absorbtia fondurilor europene din PNRR pentru biodiversitate și construirea unui cadru modern, echilibrat, pentru protejarea patrimoniului natural, fără a vulnerabiliza comunitățile din interiorul sau în proximitatea ariilor protejate.

„România are nevoie de norme clare, previzibile și de un dialog real cu cetățenii. Susțin ferm această direcție: protejarea biodiversității și apărarea drepturilor legitime ale oamenilor trebuie să meargă împreună. Ordonanța se află în transparență decizională și marchează un pas important înainte, susținut și de mesajele ferme ale primarilor mureșeni și din intreaga țară, și ale comunităților locale, care au cerut ca dreptul de proprietate să fie protejat în mod real în orice extindere a ariilor protejate. Urmează adoptarea Ordonanței de către Guvern”, a precizat deputat Dumitrița Gliga pe pagina sa de Facebook.

(D.C.)