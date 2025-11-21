Superliga Mureș la minifotbal: dueluri strânse și victorii clare în etapa a 12-a

Etapa a 12-a din Superliga Mureș la minifotbal a debutat marți, 18 noiembrie, cu primele trei meciuri programate. Șase echipe au intrat pe teren, iar ziua a adus atât confruntări echilibrate, cât și rezultate categorice. Derbiul rundei s-a disputat între primele două clasate: AFC Nova Vita, liderul campionatului, și ACS Portugalia Târgu Mureș, aflată pe locul secund. Nova Vita s-a impus cu 4-1 și își consolidează poziția din fruntea clasamentului.

Tot în prima zi, ACS Energy Friends a trecut fără emoții de AS Freze, cu 8-1. În schimb, întâlnirea dintre ACS Sofara și ACS Câmpia Șăulia a fost mult mai strânsă, cele două echipe încheind la egalitate, 2-2. Miercuri, 19 noiembrie, etapa a continuat cu alte două confruntări. ACS Pompierii Mureșeni s-a impus la limită în fața echipei ACS Milu, scor 3-2. În ultimul joc al etapei, AS Allstar Athletic a câștigat cu 5-2 în fața formației ACS Valea Izvoarelor, încheind astfel runda a 12-a.

Clasament

1. AFC Nova Vita – 36 puncte

2. ACS Portugalia Târgu Mureș – 24 puncte

3. ACS Energy Friends – 23 puncte

4. ACS Pompierii Mureșeni – 21 puncte

5. ACS Milu – 20 puncte

6. ACS Câmpia Șăulia – 20 puncte

7. AS Allstar Athletic – 17 puncte

8. AS Fereze – 6 puncte

9. ACS Valea Izvoarelor – 6 puncte

10. ASC Sofara – 1 punct

Diana CĂRBUREAN