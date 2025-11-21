Superliga Mureș la minifotbal: dueluri strânse și victorii clare în etapa a 12-a

- redactia
- 0 comentarii
-
Superliga Mureș la minifotbal: dueluri strânse și victorii clare în etapa a 12-a21 noiembrie 2025
Etapa a 12-a din Superliga Mureș la minifotbal a debutat marți, 18 noiembrie, cu primele trei meciuri programate. Șase echipe au intrat pe teren, iar ziua a adus atât confruntări echilibrate, cât și rezultate categorice. Derbiul rundei s-a disputat între primele două clasate: AFC Nova Vita, liderul campionatului, și ACS Portugalia Târgu Mureș, aflată pe locul secund. Nova Vita s-a impus cu 4-1 și își consolidează poziția din fruntea clasamentului.
Tot în prima zi, ACS Energy Friends a trecut fără emoții de AS Freze, cu 8-1. În schimb, întâlnirea dintre ACS Sofara și ACS Câmpia Șăulia a fost mult mai strânsă, cele două echipe încheind la egalitate, 2-2. Miercuri, 19 noiembrie, etapa a continuat cu alte două confruntări. ACS Pompierii Mureșeni s-a impus la limită în fața echipei ACS Milu, scor 3-2. În ultimul joc al etapei, AS Allstar Athletic a câștigat cu 5-2 în fața formației ACS Valea Izvoarelor, încheind astfel runda a 12-a.
Clasament
1. AFC Nova Vita – 36 puncte
2. ACS Portugalia Târgu Mureș – 24 puncte
3. ACS Energy Friends – 23 puncte
4. ACS Pompierii Mureșeni – 21 puncte
5. ACS Milu – 20 puncte
6. ACS Câmpia Șăulia – 20 puncte
7. AS Allstar Athletic – 17 puncte
8. AS Fereze – 6 puncte
9. ACS Valea Izvoarelor – 6 puncte
10. ASC Sofara – 1 punct
Diana CĂRBUREAN
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
|
|
Recomandari
|
|
Lasă un comentariu