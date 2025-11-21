UMFST, distinsă la GMU Ajman și inclusă în noul hub internațional de colaborare

Ca urmare a parteneriatului „Thumbay International Pathway Program” semnat în luna octombrie între UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș și Gulf Medical University, universitatea noastră a onorat invitația de participa la ceremonia de absolvire a GMU și la inaugurarea Thumbay International Pathway Networking Hub, desfășurate în perioada 19–20 noiembrie 2025 la Ajman, Emiratele Arabe Unite.

În semn de recunoaștere a colaborării academice, UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș a primit o distincție oferită Decanului Facultății de Medicină în Limba Engleză, prof. univ. dr. Simona Gurzu – Prundaru, de H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Emirul Ajmanului și membru al Consiliului Suprem al Uniunii, și dr. Thumbay Moideen, președintele fondator GMU, UMFST regasindu-se între partenerii strategici ai Thumbay International Pathway Networking Hub, dedicat facilitării colaborărilor internaționale.

„Cu prilejul acestei vizite, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai conducerii GMU, echipa de admitere și marketing, precum și un tur al campusului și al spitalului universitar, având ca obiectiv concretizarea oportunităților de colaborare prin care absolvenții studiilor preclinice de la GMU își pot continua formarea clinică în cadrul programelor de Medicină ale universității noastre. UMFST își reafirmă astfel angajamentul de a dezvolta parteneriate internaționale durabile și de a promova excelența în educația medicală la nivel global”, au transmis reprezentanții UMFST Târgu Mureș.

(D.C.)