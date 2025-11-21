Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, sărbătorită la Centrul de zi al Școlii „Serafim Duicu”

Pe 20 noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului a fost marcată la Centrul de zi din cadrul Școlii Gimnaziale „Serafim Duicu” din Târgu Mureș printr-o serie de activități menite să îi ajute pe cei mici să înțeleagă ce înseamnă drepturile lor și de ce acestea trebuie respectate. Copiii au participat la ateliere creative, discuții pe înțelesul lor și jocuri educative. Tema principală a fost importanța dreptului la educație, la protecție, la exprimare și, nu în ultimul rând, la o copilărie fericită.

În cadrul activităților practice, cei mici au realizat desene și afișe tematice, ilustrând prin culori modul în care își imaginează o lume în care fiecare copil este tratat cu respect. De asemenea, prin exerciții de echipă, au învățat cât de valoroase sunt empatia, colaborarea și ascultarea reciprocă. Organizatorii au transmis un mesaj de mulțumire atât copiilor pentru implicarea lor, cât și cadrelor didactice care au coordonat evenimentul.

„Prin joc și colaborare, am învățat împreună cât de important este să fim empatici, să ascultăm și să ne susținem unii pe alții. Mulțumim tuturor copiilor pentru energia și creativitatea lor, precum și colegelor care au susținut această activitate! Continuăm să construim un mediu în care drepturile copiilor sunt cunoscute, respectate și celebrate în fiecare zi”, au transmis reprezentanții Salvații Copiii, filiala Mureș.

