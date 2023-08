Arsenal Tăureni, succes răsunător în Italia

Distribuie

În cadrul celei de-a doua zile a Festivalului Câmpiei Mureșene, eveniment organizat în comuna Tăureni, oficialitățile prezente au cedat locul de onoare de pe scenă unor fete a căror performanță propulsează renumele comunei în topurile internaționale ale sportului juvenil.

Este vorba despre echipa de handbal a Școlii Gimnaziale din Tăureni, coordonată de către președintele clubului „Arsenal” Tăureni, Vasile Dobrău.

Țelul didactic al antrenorului este de a revendica credibilitatea oamenilor în potențialul copiilor proveniți din mediile rurale. „Valențele copilului din mediul rural nu sunt cu absolut nimic mai prejos decât ale celor care s-au născut într-un efectiv mai mare de populație. Totul ține de muncă, de pasiune, de implicare”, a precizat acesta pe scena din Tăureni, în data de 19 august.

Palmares impresionant

Ceea ce conferă empirism spuselor sale sunt tocmai numeroasele reușite înregistrate ale echipei coordonate de el: „Am fost recent la cea de-a 50-a ediție a unui campionat din Italia unde au fost echipe de pe întreg mapamondul și eram chiar curioși să vedem cum evoluăm, având în vedere că a fost prima dată când participăm la o competiție internațională. Din șapte jocuri, am reușit să câștigăm cinci, iar în final am reușit să ne clasăm pe locul III. Avem 12 copii la centrele de excelență de la Sighișoara, de la Baia Mare, de la Brașov. Avem fete la Lotul Național de Juniori, dar și în Naționala de Tineret. Pe plan intern am reușit să obținem locul III la un turneu final în urmă cu câțiva ani la Baia Mare, iar pe plan internațional avem mai multe competiții câștigate: în Slovacia și în Republica Moldova am obținut locul I, în Ungaria am câștigat locul II, iar în Croația am câștigat locul III. Sunt doar câteva dintre reușitele noastre”.

Aceste distincții sunt transpuse în achiziții valorice care contestă cu irefutabilitate percepția stereotipică conform căreia în mediul rural copilul nu își poate desăvârși aptitudinile sportive, artistice sau de orice alt fel, după cum afirmă și Vasile Dobrău, un om modest, recunoscut drept unul dintre cei cinci Coach Master ai României, care își conservă crezul în capacitățile elevilor săi de a atinge apogeele sportive: „Încă ne mai scapă printre degete copii pentru că în mediul rural încă mai există o mentalitate greșită vizavi de capacitatea de a face lucruri serioase, ceea ce nu există. Dacă te pregătești și faci un efort de a veni la antrenament, se obțin rezultate, ceea ce am și demonstrat”.

18 tinere, premiate

În semn de considerație pentru performanțele sportive atinse, componentele echipei de handbal infantil a Școlii Gimnaziale din Tăureni au fost premiate cu Diplome de Excelență de către primarul comunei, Ovidiu Oltean, respectiv de către mentorul lor, Vasile Dobrău, moment în care tinerele campioane au strălucit pe scena Festivalului Câmpiei Mureșene.

Cele 18 handbaliste care au fost premiate sunt: Angela-Hilda Buza, Ilinca Demian, Alesia-Maria Fărcaș, Edina-Cristina Taloș, Denisa-Nicoleta Boandă, Denisa-Florina Moldovan, Mara-Antonia Sabău, Aura Valentina Răchită, Carla-Ivana Szabó, Ana Cociorvă, Maia-Carina Florea, Denisa Mihaela-Maria Boca, Melisa-Antonia Boca, Samira-Bianca Selcudean, Adelina-Mihaela Rotar, Diana-Ștefania Nemeș, Raluca-Veronica Rusu și Oana-Gabriela Gheorgan Toader. Aceste tinere sunt dovada certă a efortului depus din pasiune pentru sport și din dorința accederii pe treptele înalte ale succesului sportiv. Ele provin din zone răsfirate ale Câmpiei Transilvănene și întrunesc la un loc entuziasmul și patima acerbă pentru victorie.

Întrebat despre planurile viitoare, antrenorul echipei de învingătoare a precizat: „Anul acesta vom juca la Junioare III, eu sper să reușim să intrăm în turneul final și să reușim să promovăm 2-3 fete la Loturile Naționale de Junioare. Acum avem una dintre cele mai funcționale săli de sport din județul Mureș și îmi doresc ca în 2-3 ani să reușim să facem o echipă de divizia A”.

Mădălina ROHAN