Încăierare între doi șoferi, pe strada Sinaia

Astăzi, în jurul orei 13:00, mureșenii au fost sesizați printr-o postare pe grupul de Facebook „Info Trafic Mureș” despre un eveniment care a avut loc pe strada Sinaia din Municipiul Târgu Mureș, în perimetrul căii de acces în spațiul comercial Lidl. Este vorba despre doi șoferi care, mânați probabil de un impuls furios, au decis să-și rezolve disputele printr-un conflict fizic în toiul circulației, blocând astfel traficul pe sensul de mers înspre intersecția de la Cocoșul de Aur. Indiferent de natura conflictului, comportamentul celor doi nu este deloc în concordanță cu conduita prevăzută în codul rutier.

Postarea a adunat un număr semnificativ de reacții într-un timp relativ scurt, cele mai multe dintre acestea fiind negative, oamenii criticând atitudinea celor doi participanți la trafic. Iată câteva dintre comentariile regăsite în cadrul postării: „Râdem și glumim, dar am ajuns ca animalele”, a precizat un membru al grupului. „E jale mare, ne înrăim pe zi ce trece tot mai tare, și în trafic, dar și în viața de zi cu zi. Parcă e sfârșitul lumii”, a fost comentariul unei alte mebre a grupului. Un cetățean a profitat de această împrejurare pentru a-și spune oful în legătură cu modul în care este administrat domeniul public: „Nu știu de ce vă mirați, nervii șoferilor și nu numai sunt întinși la maxim. Am plecat la ora 08:10 din Tudor și am ajuns la destinație, undeva în zona Skoda, abia la ora 09:00. În loc să modifice dimineața una dintre benzile de la intrarea în oraș de pe str. Gheorghe Doja, că sunt aproape goale, ne chinuim pe o singură bandă. Nu au lăsat loc să te poți întoarce la Prodcomplex și trebuie să mergi până la blocul nou să te poți întoarce. Stai ca boul câte o oră ca sa traversezi orașul”.

Nu se cunosc detalii privind motivul care a cauzat încăierarea.

M.R.

Sursa foto: grupul de Facebook Info Trafic Mureș