FOTO: Activitate extraşcolară de voluntariat la Toaca

În încercarea de a educa, de a responsabiliza oamenii viitorului, şi anume copiii noştri, adulţii responsabili de azi organizează diverse activităţi care au scopuri precise şi care tind să îi formeze pe copii într-un anume fel.

O astfel de activitate cu ţinte clar formulate este proiectul de voluntariat “Let’s do it, Romania!”, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Un număr foarte mare de cadre didactice şi elevi din întreaga ţară, pe data de 18 septembrie a fiecărui an, organizează activităţi de Ziua Curăţeniei Naţionale.

La Şcoala Gimnazială Hodac din judeţul Mureş, structura Toaca, s-a organizat o activitate de Ziua Curăţeniei, însă nu în data de 18 septembrie, ci în data de 25 septembrie, fiind amânată din cauza vremii nefavorabile. În intervalul orar 9.00 – 11.00, un grup de patru cadre didactice, Daniela Suceava – diriginte la clasa a V-a, Livia Hărşan – învăţătoare la clasa pregătitoare, Adelina Feier – diriginte la clasa a VI-a şi subsemnata, profesor coordonator la structura Toaca a Şcolii Gimnaziale Hodac, şi 35 elevi din clasele V, VI, VII, VIII au luat parte la acţiunea de voluntariat. Anterior acestei zile, toţi elevii implicaţi au adus de la părinţi un acord semnat de aceştia din urmă pentru a putea participa, deoarece sunt minori.

La ora 9.00, în faţa şcolii din localitatea Toaca, înainte de începerea activităţii propriu-zise, li s-au prezentat elevilor normele de siguranţă pentru Ziua de Curăţenie Naţională, iar apoi au fost împărţiţi în patru grupe, fiecare grupă având un cadru didactic ca însoţitor, dar şi ca participant.

Elevii au primit mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri şi ceva dulce pentru a porni la drum, nu înainte de a stabili pe unde va merge fiecare echipă şi la ce oră se întorc cu toţii în faţa şcolii.

Grupurile de elevi şi cadre didactice au făcut curăţenie în următoarele zone din localitatea Toaca: Dâlma Lupului, Drumul Mic, Drumul Mare şi uliţele laterale, constatând că, de-a lungul pârâului Isticeu, atât în amonte cât şi în aval, au fost mult mai multe gunoaie de adunat, comparativ cu marginile drumurilor.

Localnicii care ne-au văzut au fost plăcut impresionaţi de activitatea derulată de noi, iar elevii au spus la final că le-a plăcut foarte mult şi că şi-ar dori ca şi anul viitor şcolar să avem posibilitatea să organizăm din nou activitatea, dat fiind contextul actual al pandemiei.

Prof. coordonator Alina Maria LOȚCO,

Şcoala Gimnazială Hodac, structura Toaca