Școală de dans din Târgu Mureș calificată la Campionatul Mondial de Hip Hop din America￼

Real Attraction Street Dance School s-a înființat în 2006, la inițiativa coregrafului Medve Claudiu Zoltán. Din 2006 până în 2012 școala a avut mai multe locații, cum ar fi Gheorgheni, Sovata, Târgu Mureș, Odorhei, Sighișoara, iar din 2013 școala de dans Real Attraction are sediul stabil în cartierul Tudor, strada Livezeni numărul 6.

Peste 1000 de dansatori instruiți în arta street dance-ului

La această școală se predau cursuri de street dance pentru diferite categorii de vârstă, de la începători până la nivelul profesionist. Profesorul școlii de dans și reprezentanții școlii așteaptă cu brațele deschise și cu o experiență ce au în spatele lor, pe toți cei care doresc să facă performanță.

„Eu mă ocup cu dansatori de la 6 ani, au mai fost și peste 20 de ani dar după experiența mea a văzut că până până 18-19 ani mai vin copiii, după care fiecare pleacă pe zona lui în viață. Din 2006 pot să zic că peste 500 sau poate și 1000 de dansatori am am format. Înainte de pandemie, de exemplu, am fost 168 de dansatori aici.. Stilul pe care îl predăm este street dance, dar acesta este ca o umbrelă din care pornesc mai multe stiluri: hip-hop (old, middle, new, next), house, locking, afro, popping, vogue”, a transmis Claudiu Zoltán.

Dansatorii din echipa Real Attraction au dovedit în mai multe locuri talentul şi cunoştinţele bine înrădăcinate despre dans, reușind să obțină numeroase trofee și medalii la competiții naționale și internaționale. Școala de street dance din Târgu Mureș a fost aproape de fiecare dată pe podium, cel puțin din 2014 până în prezent.

„Am fost la multe competiții de unde avem peste 100 de cupe, peste 90 de medalii, numai locurile I,II,III. Din 2014 suntem în top patru , cinci maximum la orice concurs, atât în țară cât și în afară. Am fost în Italia, în Fiuggi, unde am luat locul 1 cu o trupă mai mică de cinci membri. În Ungaria de mai multe ori am fost campioni și anul ăsta la Fusion, am luat locul I la una dintre cele mai tari competiții atât în Ungaria cât și în România pot să zic, încă n-am n-am văzut o competiție așa de mare. La Amita Dance în Budapesta am luat locul I, la Hip Hop United, locul III. În 2010, de exemplu am fost la Campionatul European care s-a ținut tot în Ungaria, în Kaposvar și am obținut locurile I și II, și am obținut locul I și la Revolution Dance Cup în Debrecen. În România, de exemplu la Dance Star am locul I și locul III, la Dance Empire locurile I și III, locul I în București la competiția All Style, și tot locul I la Bonito și Movement. Am câștigat și Best Formation – 500 de euro, Best Male – 200 sute de euro, Best Costume – 250 de euro, deci am avut foarte multe succese. Bineînțeles din 2013 până 2014 când am început să participăm la concursuri am fost și pe locurile nouă, zece, și din 2014 am tras tare”, a mai explicat coregraful.

Calificare la Campionatul Mondial de Hip Hop din America

Anul acesta, Școala Real Attraction din Târgu Mureș s-a calificat la Campionatul Mondial de Hip Hop care se va desfășura în luna august în Arizona, Statele Unite ale Americii. Acesta este cel mai celebru eveniment de dans din lume. Peste patru mii dintre cei mai buni dansatori din lume se vor reuni pentru Campionatul Mondial de Dans Hip Hop, un eveniment fidel valorilor reale ale culturii Hip Hop. Echipe din peste 50 de țări vor concura pentru a câștiga titlul mondial și drepturile internaționale de laudă alături de nume iconice din cultura internațională de hip hop. Târgu Mureșul va fi prezent prin echipa restrânsă formată din trei dansatori și anume Rezi Brigitta, Costin Luca și Erik Benkő.

„Este un concurs foarte mare și foarte diferit de altele, aici mă refer la punctaje deoarece fiecare concurs diferă în ce privește punctajul dar aici sunt reguli foarte stricte și foarte mulți se tem de acest concurs deoarece este foarte greu ca punctaje, ca stiluri, trebuie să fii atent la skilluri, la performanță. Am decis să mergem numai cu MiniCrew, adică asta înseamnă că trei membri trebuie să fie în trupa respectivă. Am optat la această fază deoarece cu Mega Crew unde avem peste 15-20 de dansatori, chiar dacă am fi fost în top 3 și ne-am fi calificat în America, de atâția bani nu puteam să facem rost pentru și am zis că mai bine încercăm așa. Am luat locul 3 și ne-am calificat acum în America în 6-13 august în Phoenix, Arizona” a mai adăugat instructorul de dans.

Performanța are nevoie de sprijin financiar

Pentru această primă participare în America, artiștii dansatori din Târgu Mureș au nevoie de susținerea comunității. Suma ce include înscrierea în concurs, deplasarea, cazarea și alte cheltuieli adiacente se ridică la 10.000 de euro.

Școala de dans Real Attraction face cinste comunității târgumureșene prin performanța de care a dat dovadă timp de câțiva ani, și cu siguranța participarea la Campionatul Mondial de Hip Hop este încă o reușită dobândită prin enorm de multă muncă și dăruire.

„Dansatorii ar fi foarte mândri, deja sunt foarte mândri că au ocupat faza asta ca să putem merge în America. Acuma vom face tot posibilul să reușim să plecăm. Apoi părinții cred că ar fi cei mai mândri, eu de exemplu sunt foarte mândru de ei. Cred că e un prilej de bucurie și mândrie pentru toată lumea că orașul are un club de dans, adică o asociație sportivă în Târgu Mureș care nu numai în România face performanță ci și în afară, cu atât mai mult cu cât poate vom reuși să ajungem și în America. E o ocazie pentru o recunoaștere internațională unde cineva va putea să localizeze orașul pe hartă”, a mai adăugat coregraful Medve Claudiu Zoltan.

Mălina MORARU