Marius Călin Cherecheș. 4 motive pentru care să alegi cariera de farmacist

Alegerea carierei este una dintre cele mai importante și provocatoare decizii pe care un absolvent o are de făcut. Ca farmacist cu peste 25 de ani de experiență, Marius Călin Cherecheș a împărtășit pe pagina de facebook câteva motive pentru care un tânăr merită să devină farmacist.

Impactul direct asupra sănătății comunității: Nimic nu se compară cu sentimentul de a ajuta oamenii să își mențină și să își îmbunătățească sănătatea. Vei avea șansa să contribui în mod esențial la bunăstarea celor din jur.

Domeniu în continuă evoluție: Farmacia este un câmp al cunoașterii în care veți învăța în mod continuu, pentru că progresele științifice și tehnologice sunt constante. Veți fi întotdeauna în contact cu ultimele inovații din domeniul medical.

Diversitatea oportunităților: O diplomă în Farmacie vă deschide uși în multe direcții, de la farmacii comunitare la cercetare, industrie farmaceutică, biotehnologie, spitale, și nu numai.

Stabilitatea carierei: Farmacia este un domeniu care oferă siguranță profesională, având în vedere că societatea va avea întotdeauna nevoie de medicamente și de experți în domeniu.

”În Farmacie, nu veți fi doar un simplu furnizor de medicamente, ci un consilier de încredere pentru pacienți, o legătură esențială în lanțul îngrijirii medicale. Veți fi pe frontul luptei pentru sănătate și bunăstare. Veți avea impact, veți fi necesari, veți face diferența. Vă încurajez să luați în considerare o carieră în Farmacie și să vă imaginați potențialul uriaș pe care îl are acest domeniu pentru a schimba vieți în bine. Farmacia are nevoie de minți tinere, pasionate, dornice să aducă un plus de valoare în lume. Așa cum am făcut-o eu în ultimii aproape 30 de ani, vă asigur că veți trăi o satisfacție deosebită văzând impactul muncii voastre”, a declarat Marius Călin Cherecheș

Marius Călin Cherecheș absolvent al Facultății de farmacie la UMFST GE Palade Tîrgu Mureș în 1996 , a obținut titlul de doctor în farmacie al UMF Iuliu Hațieganu din Cluj în 2019.

Experiența sa profesională include toate zonele industriei farmaceutice – producție, distribuție și farmacii, precum și diverse funcțiuni, farmacist de producție, management, marketing, dezvoltare, supply chain, regulatory. În această perioadă a lucrat pentru companii prestigioase – Pharmatech (actual Sandoz), Terapia, Pharmafarm (Celesio), Ozone Laboratories și am avut contracte de consultanță cu Labormed Pharma și Help Net Farma.

În 2009 a fondat Ecofarmacia Network, un lanț regional de farmacii în Transilvania. În calitate de director general, a dezvoltat rețeaua de farmacii până la 33 locații, în 6 județe. Firma a fost cumpărată în 2020 de Help Net Farma (Phoenix Group).

Totodată, a lansat pe piață produsele Aspenter, Ceclodyne, Cexyl, Ketoprofen SR, Pentoxi retard, Artroflex, a deschis reprezentanțe Terapia la Moscova și Kiev și a lansat primul serviciu de comenzi online pentru farmacii (E-Pharmafarm) .