Speakeri din străinătate la CardioNET 2023

Cea de-a 23-a ediție a Congresului CardioNET, eveniment internațional, tradițional, al comunității medicale din domeniul cardiologiei, se va desfășura în perioada 21 – 23 iunie în incinta Centrului Național de Conferințe Benedek – Teleki din localitatea mureșeană Dumbrăvioara. Congresul este organizat sub egida Societății Române de Cardiologie, de către Asociația Transilvană de Terapie Transvasculară și Transplant Kardiomed (ATTETT), în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Fundația Cardiolider, Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Centrul Medical Cardiomed.

Președintele fondator al Congresului CardioNET, reputatul profesor universitar doctor Benedek Imre, a precizat că la cea de-a 23-a ediție a Congresului CardioNET vor participa atât specialiști de mare valoare din România și de la Centrul Medical Cardiomed, cât și din diverse țări ale lumii cu mare tradiție în domeniul cardiologiei.

”În fiecare an ne onorează prezența unor specialiști de renume. Avem invitați din multe țări, iar clinicile universitare medicale mari din lume, cu tradiție, vor avea reprezentanți la congres. Totodată, vor participa mari profesori universitari care formează linia principală în cardiologia românească. Vor veni profesioniști de renume mondial și din țări vecine cum ar fi Ungaria, care va avea reprezentanți de la toate universitățile de specialitate. Alături de acești invitați vor participa și tinerii noștri pentru care acest congres este ca o sărbătoare. Ei vor prezenta lucrări. De asemenea, la ediția a 23-a a Congresului CardioNET vor participa și seniorii Clinicii Cardiomed care vor avea prezentări. Pot spune că un cerc este închis. Am pornit de la două saloane, cu mâna și stetoscopul, și am ajuns la cea mai dotată clinică privată din România”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. univ. dr. Benedek Imre.

Prezentări ale speakerilor din străinătate

Miercuri, 21 iunie:

Sala 1, 16.30 – 17.30: ”Insuficiența cardică – o provocare multidisciplinară” – Andre Keren (Ierusalim, Israel) – ”Redefinirea cardiomiopatiei dilatative și restrictive”.

Joi, 22 iunie:

Sala 1, 11.00 – 12.45: ”Cardiologie intervențională” – Elvin Kedhi (Bruxelles, Belgia) – ”Imagistica și fiziologia coronariană pentru îmbunătățirea rezultatelor clinice”;

Sala 1, 11.00 – 12.45: ”Cardiologie intervențională” – Ruzsa Zoltán (Szeged, Ungaria) – ”Tratamentul intracoronarian al calciului în cadrul procedurilor CHIP”;

Sala 1, 14.00 – 16.00: ”Cardiologie dincolo de granițe” – Peter Haldenwang (Bodrum, Germania) – ”Planificarea TEVAR utilizând imagistica CT”;

Sala 1, 14.00 – 16.00: ”Cardiologie dincolo de granițe” – Christopher Kowalewski (Bordeaux, Franța) – ”Imagistica cardiacă în ablația tahicardiei ventriculare”;

Sala 1, 14.00 – 16.00: ”Cardiologie dincolo de granițe” – Kiss Róbert Gábor (Budapesta, Ungaria) – ”Importanța lipoproteinei (a). De la recunoaștere la practică”;

Sala 1, 14.00 – 16.00: ”Cardiologie dincolo de granițe” – Maurovich-Horvat Pál (Budapesta, Ungaria) – ”O nouă eră în imagistica coronariană utilizând photon-counting CT”;

Sala 1, 14.00 – 16.00: ”Cardiologie dincolo de granițe” – Charalambos Antoniades (Oxford, Marea Britanie) – ”Predicția riscului cardiovascular utilizând tehnica CT”;

Sala 1, 16.00 – 16.40: ”Simpozion Siemens Healthineers” – Dariusz Dudek (Cracovia, Polonia) – ”Planificarea peri-procedurală a revascularizării coronariene & procedurile TAVI utilizând computer tomografia cardiacă. Noul Consens European”;

Sala 1, 16.00 – 16.40: ”Simpozion Siemens Healthineers” – Adriana Zlahoda Huzior (Cracovia, Polonia) – ”Modelarea 3D bazată pe tomografia computerizată cardiacă pentru a stimula procedurile TAVI și TAVI-in-TAVI”;

Sala 2, 9.00 – 11.00: ”De la imagistică la intervenții complexe” – Peter Haldenwang (Bodrum, Germania) – ”Remodelarea aortică post disecție de tip B abordată prin tehnică TEVAR”;

Sala 2, 9.00 – 11.00: ”De la imagistică la intervenții complexe” – Édes István (Budapesta, Ungaria) – ”Algoritmul de tratament al calciului coronarian”.

Vineri, 23 iunie:

Sala 1, 10.30 – 12.00: ”Întâlnire cu experți” – Ota Hlinomaz (Brno, Cehia) – ”Tratamentul intervențional al insuficienței cardiace”;

Sala 1, 10.30 – 12.00: ”Întâlnire cu experți” – Gyöngyösi Mariann (Viena, Austria) – ”Sindromul Long-COVID cardiovascular”

Sala 1, 15.00 – 16.00: ”Electrofiziologie intervențională (I) – Sarkozy Andrea (Brussels, Belgia) – ”Noi perspective în cartografierea substratului atrial în FiA”;

Sala 1, 15.00 – 16.00: ”Electrofiziologie intervențională (I) – Földesi Csaba (Budapesta, Ungaria) – ”Ablația de fibrilație atrială: populația țintă modificată”;

Sala 1, 17.00 – 18.00: ”Electrofiziologie intervențională (II)” –

Gellér László (Budapesta, Ungaria) – ”Stimularea sistemului de conducere”;

Sala 1, 17.00 – 18.00: ”Electrofiziologie intervențională (II)” – Dariusz Jagielski (Wroclav, Polonia) – ”Pacemakerele leadless – istorie, prezent și viitor glorios”.

Alex TOTH

Foto: Cristina GÂNJ