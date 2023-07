INTERVIU cu mureșeanca Barabási Kinga, aur și argint la Jocurile Europene de Teqball

Distribuie

Târgumureșeanca Barabási Kinga a reușit o dublă performanță la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska (Polonia) cucerind două medalii la teqball, una de aur în proba de simplu feminin și una de argint în proba de dublu feminin.

Sportiva născută în urmă cu 26 de ani la Târgu Mureș este profesoară de Educație fizică în viața de zi cu zi, se află în Top 10 mondial, își dorește să devină campioană mondială și, în cazul în care teqballul va deveni sport olimpic, să performeze în tricoul României și la Jocurile Olimpice.

Reporter: Când și cum ați început să practicați teqball?

Barabási Kinga: De doi ani joc teqball, înainte am jucat fotbal, eram la Odorheiu Secuiesc când i-am văzut pe băieți, pe Apor și pe Szabi jucând, și am încercat și eu acest sport și mi-a plăcut foarte mult. Așa am început să joc, doar de plăcere. Am văzut după aceea că merge destul de bine și întrucât la fotbal ultimele două sezoane nu au fost prea strălucitoare pentru mine am decis să pun capăt fotbalului și să mă apuc serios de teqball.

Rep.: Pe ce post ați jucat la fotbal?

B.K.: Am fost mijlocaș central.

Rep.: De ce vă place teqballul?

B.K.: E un joc tehnic și aș spune că și eu sunt o jucătoare destul de tehnică și cred că mi se potrivește acest sport foarte bine.

Rep.: Ați avut o acensiune uluitoare, în doi ani ați ajuns practic să jucați finale la nivel european…

B.K.: Da, mă antrenez foarte mult, iar acum s-a și văzut rezultatul muncii mele.

Rep.: Unde sunteți legitimată?

B.K.: Joc la Transilvania Teqball Team din Târgu Mureș.

Rep.: Ce ați simțit după finala câștigată?

B.K.: Am fost foarte mândră de mine, așa am plecat de acasă că vreau să câștig o medalie. Nu am crezut că o să iau chiar aurul. Am fost foarte fericită că am reușit să câștig.

Rep.: Până la aceste rezultate excepționale din Polonia care era principala dumneavoastră performanță?

B.K.: Pentru mine aceasta a fost prima medalie de aur. La ultima competiție, din calificări, am reușit să iau locul 3, acesta era cel mai bun rezultat al meu înainte de competiția din Polonia.

Rep.: Sunteți în Top 10 mondial?

B.K.: Sunt numărul 8 mondial. Sper să mai urc puțin după acest rezultat.

Rep.: Pentru cititorii care nu știu acest detaliu, dumneavoastră nu sunteți profesionistă, ci aveți un alt loc de muncă…

B.K.: Da, sunt profesoară de Educație fizică.

Rep.: La Târgu Mureș?

B.K.: Prin împrejurimi, de la anul încă nu știu, urmează să fie o ședință și o să văd ce post o să iau.

Rep.: Ce planuri de viitor aveți în privința sportului?

B.K.: Mi-aș dori să devin campioană mondială, după care sper ca teqballul să fie și sport olimpic și să particip și la Jocurile Olimpice. Mi-ar plăcea să iau o medalie la Olimpiadă.

Rep.: Conducerea Federației Române de Teqball a încheiat diverse parteneriate cu diverse instituții pentru promovarea acestui sport în rândul maselor. Ce credeți că ar mai trebui făcut pentru a atrage mai multă lume înspre teqball?

B.K.: Cred că ar putea să se pună și în orașul nostru (Târgu Mureș – n.a.) mai multe mese de teqball prin parcuri. La Grădina Zoologică, la Platoul Cornești nu este de exemplu și cred că s-ar putea și acolo deoarece lumea ar aprecia și ar juca teqball. Am văzut și la ”Weekend”, unde ne antrenăm noi, că vin mulți copii și adulți care joacă și cărora le place teqballul. Cred că ar trebui să fie mai multe mese.

Rep.: Vă felicit din nou și vă doresc multă sănătate și noi succese la teqball!

Niciun set cedat la simplu feminin

În finala probei de simplu feminin, disputată joi, 29 iunie, Barabási Kinga a trecut de franțuzoaica Amelie Julien cu scorul de 2-0 (12-9, 12-6).

Drumul către finală a însemnat cinci meciuri și tot atâtea succese pentru Barabási Kinga, fără niciun set cedat: 2-0 cu Adriana Kecerova (Slovacia), 2-0 cu Iva Burvalova (Cehia), 2-0 cu Carla Couto (Portugalia), 2-0 cu Dana Hillmann (Germania) și 2-0 cu Nanna Lind Kristensen (Danemarca).

1-2 în finală, la dublu feminin

La dublu feminin, echipa României a fost alcătuită din Barabási Kinga și Dakó Katalin, iar finala a avut loc sâmbătă, 1 iulie, împotriva Ungariei (Vasas Lea – Janicsek Zsanett) care s-a impus cu scorul de 2-1 (12-5, 9-12, 12-8). Drumul către finală a însemnat patru meciuri și tot atâtea succes pentru românce: 2-0 cu Croația, 2-0 cu Cehia, 2-0 cu Serbia și 2-0 cu Franța.

A consemnat Alex TOTH

Foto: Cristian NISTOR