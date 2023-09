O actriță a Teatrului Ariel a găsit 4 pui de câine abandonați. Îi duce cu ea la repetiții și pe scena unui spectacol în premieră

Distribuie

foto Nicoleta Butnaru și Alice Bratu

O persoană respectabilă și responsabilă, Alice Bratu actriță a Teatrului Ariel din Târgu Mureș, ne demonstrează că încă suntem umani, că încă avem iubire necondiționată de oferit și putem face lumea să fie mai bună. În ziua de 22 august, trecând printr-o zonă plină de gunoaie, a găsit 5 pui, aveau doar câteva zile, nici ciotul ombilical nu le era căzut. Alice nu s-a gândit cum se va descurca, mai ales că are două pisici acasă, nu și-a făcut un plan, o strategie, nu a cântărit situația, ci i-a luat într-o cutie înainte de a li se întâmpla ceva rău. O fetiță nu a rezistat și a murit în scurt timp. Un pui i l-a dat în grijă unei bune prietene, Nicoleta Butnaru, fost judecător la Tribunalul Galați, care a făcut studii de regie la Tearul Ariel, urmând să-și dea licența. S-a implicat să ajute, deși are 3 căței, o pisică și un iepure.

Alice a rămas cu 3 pufoșenii și îi duce cu ea la fiecare repetiție, într-un cărucior improvizat.

”Mi s-a terminat vacanța de vară, am fost la mare o săptămână unde m-am simțit minunat. M-am întors acasă și, mergând să-mi fac cumpărăturile, în ziua de 22 august, am găsit picii aceștia în zona gării mari, un drum lăturalnic care duce spre calea ferată, o zonă mizerabilă unde toată lumea aruncă gunoaiele. Cinci pui am găsit, abia se auzeau cum piuie. Nu am putut rezista, nu i-am putut lăsa, i-am luat într-o cutie și i-am dus acasă. Am dus o muncă de lămurire cu soțul meu, pe undeva avea el dreptate, întrebându-mă ce fac cu ei?! Cum mă descurc?! Dar, uite, luna asta pe data de 22 fac au o lună de viață deja. Nu e ușor, la 3-4 ore le dau mâncare, lăptic, acum am trecut deja pe mâncare mai solidă. Sperăm, eu, soțul meu și toată distribuția spectacolului, că le vom găsi familii responsabile și vor avea o viață bună, așa cum merită ”, ne spune Alice Bratu.

4 pișpirei la premieră

Pe data de 22 septembrie, de la ora 16.30, scena Teatrului Ariel va găzdui premiera spectacolului Mieunături urbane de Ana Gabriela Cadariu. Din distribuție fac parte actorii Andreea Ajtai, Claudiu Ardelean, Emilia Banciu, Alice Bratu și Cristina Ungureanu, interpretare mimico-gestuală Mădălina Bota, Sand artist –Alice Bratu, scenografie Iszlai Erika, muzică Zeno Apostolache- Kiss, regie Olga Macrinici. La finalul spectacolului, cei 4 pui vor fi aduși pe scenă și promovați pentru adopție. Așa că vă încurajăm pe toți, mergeți la spectacol cu mic, cu mare, și adoptați unul din micuți.

Nu trebuie să ne pripim cu judecata, dar nici nu putem să nu ne întrebăm până când?! Există campanie de sterilizare gratuită, nu mai abandonați cuiburi de pui fără să vă mai uitați în urmă! există Biroul pentru Protecția Animalelor Mureș care trebuie să vegheze cum se desfășoară lucrurile în acest sens. Asociațiile de protecție a animalelor sunt pline ochi și nu mai fac față, oricâtă muncă ar depune, nu pot concura cu iresponsabilitatea cetățenilor care abandonează animale. E mai ușoară perioada de gestație, aruncatul puilor, riscul de mastită și alte complicații ale femelei de la care sunt luați puii imediat după naștere? Într-o societate care se pretinde civilizată, grija față de animale ar trebui să reprezinte normalitatea, nicidecum ignoranța.

Pentru sterilizare gratuită programările se fac de luni până vineri, între orele 8.00 – 15.00, la numărul de telefon: 0725-609.434.