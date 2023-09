Smilemobilul, un altfel de business mureșean

Distribuie

Cel mai frumos atribut al medicinei este caracterul evolutiv, faptul că zi de zi întâlnim noi modalități de performanță sanitară care survin tocmai din ideile ingenioase ale unor medici devotați întru totul menirii lor. De această dată, astfel de medici s-au gândit să remedieze aspectul peiorativ legat de gestionarea timpului într-o formulă productivă atât pentru beneficiarii actului medical, cât și pentru furnizori. Stomatologia mobilă nu este o inovație medicală în România, dar cu siguranță este o noutate cu care încă nu suntem suficient de familiarizați. Ei bine, acest lucru este pe cale să se schimbe.

La inițiativa medicului rezident în Parodontologie și actual doctorand în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Maximilian Ilea, a luat naștere Smilemobilul, un cabinet stomatologic mobil, ușor deplasabil în locurile în care există cerere pentru servicii medicale stomatologice. Titulatura cabinetului este sugestivă, îmbinând armonios conceptele primare ale medicinei dentare: frumusețe estetică și sănătate orală. La momentul actual, acest cabinet medical colaborează doar cu companii, serviciile prestate fiind de tipul b2b (business-to-business). Smilemobilul activează pe toată suprafața României, iar informații privind serviciile și aparatura medicală, precum și alte detalii generice, veți afla parcurgând interviul următor, susținut cu Maximilian Ilea.

Reporter: De unde a survenit ideea pentru acest proiect inovator?

Maximilian Ilea: Am simțit o lipsă de eficiență când am început să lucrez, după ce am terminat facultatea, în anul 2021. Mi-am dat seama că se pierde foarte mult timp. Clienții pierd timp pentru a onora programările, iar medicii pierd timp din cauza neonorării programărilor. Se creează o ineficiență, apar timpi morți. Toate acestea se suprapun faptului că antreprenoriatul a venit ca ceva firesc, natural, pe care din totdeauna mi-am dorit să-l fac, dar nu am găsit o idee care să mi se pară suficient de bună pentru a o implementa. Noi vrem să fim pionieri printre stomatologi care vociferează foarte tare importanța prevenției dentare, căci vrem să scurtcircuităm modalitatea în care românii abordează mersul la stomatolog, care în prezent se bazează doar pe urgențe și pe situații critice. Vrem să-i facem pe oameni să abordeze din timp serviciile stomatologice, căci acest lucru previne problemele de sănătate orală care pot apărea în timp, care vor fi mult mai dureroase și mai costisitoare. În România motorul inovării este în mâinile companiilor și așa cum eu, în calitate de furnizor, vin cu un serviciu inovator, este de datoria companiilor beneficiare să ofere aceste servicii angajaților pentru a crea o cultură a prevenției, a sănătății și a productivității în cadrul companiilor.

Rep.: Având în vedere faptul că acest cabinet este unul mobil și, deci, nu are o locație fixă, unde vă propuneți să-l amplasați?

M.I.: Noi ne deplasăm în momentul de față doar la companii. Prestăm servicii business-to-business. Avem contracte cu companiile, iar aceste companii introduc servicii de stomatologie în pachetele de beneficii salariale ale angajaților. Cu alte cuvinte, noi ne deplasăm cu echipa medicală la sediul companiilor și amplasăm acolo cabinetul pentru a efectua tratamentele stomatologice.

Rep.: V-ați gândit să vă îndrepți serviciile și către persoanele fizice?

M.I.: Vrem ca pe viitor să creăm o rețea care să deservească zonele rurale, dar pentru a nu ajunge la problemele amintite anterior privind ineficiența, dorim să colaborăm cu diferite tipuri de instituții care au acces la mai mulți oameni de o dată, astfel că, în momentul în care mergem într-un loc, fie că e o companie, fie că e un mediu rural defavorizat unde nu există acoperire stomatologică, să avem acces la mulți oameni de o dată, ca să putem avea un impact reprezentativ asupra sănătății lor orale.

Dotări de ultimă generație

Rep: Care sunt dotările acestui cabinet medical mobil?

M.I.: Cabinetul are aproximativ 20 de metri pătrați amprenta la sol, are o înălțime de 2 metri și jumătate, deci nu te simți ca într-o ambulanță, ci ca într-un laborator dentar normal. Avem două scaune dentare de ultimă generație, care sunt diametral opuse, astfel că se creează o intimitate între pacienți. Avem un echipament de radiologie intraorală digitală pe care o analizăm cu un soft de inteligență artificială și, din câte știu, nu cred că mai sunt clinici în România care folosesc softul acesta. Avem un scanner intraoral pe care îl folosim în scop diagnostic pentru tratamente protetice, ortodontice, pentru printarea unor viitoare modele 3D. Avem o cameră separată pentru sterilizare și o alta pentru compresor și pompa de apă, care este o cameră tehnică.

Rep.: Care sunt serviciile pe care le puneți la dispoziția clienților?

M.I.: Avem pachete de profilaxie care includ: consult, recomandări personalizate de igienă orală, ședință completă de detartraj și Air Flow – pulbere cu bicarbonat și apă sub presiune, radiografii – la recomandarea medicului. Pe lângă asta, efectuăm obturații, extracții simple, lucrări protetice și unghiuri dentare, coroane dentare și efectuăm și albiri dentare, în parametrii optimi de sănătate orală.

Finanțare europeană

Rep.: Care au fost sursele de finanțare pentru întregul proiect, ținând cont că aceste aparaturi, despre care ai pomenit anterior, sunt destul de costisitoare?

M.I.: Am obținut fonduri europene în valoare de 100 de mii de euro prin programul ”Innotech student”, prin intermediul universității la care sunt doctorand, anume UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș. În primă instanță, aceste fonduri au fost câștigate de UMFST, iar ulterior le-a redistribuit, în urma unui concurs de planuri de afaceri, studenților universității, iar eu am fost printre primii trei, ca și punctaj. Pe lângă asta, suntem acum în programul de incubare FIX (Fondul de inovare și experiment din Cluj-Napoca), unde am început aproximativ 100 de echipe cu idei de start up-uri. Am trecut printr-o primă etapă de filtrare și am rămas 40, etapă în urma căreia am câștigat 3 mii de euro. În iunie a fost a doua etapă de filtrare, care a presupus o sesiune de Pitching în fața unui juriu, iar din cele 40 de echipe am rămas zece, care suntem oficial în perioada de incubare. Urmează ca în data de 17 octombrie să avem sesiunea a doua de Pitching în fața aceluiași juriu, în urma căruia din cele zece echipe vor rămâne patru, și fiecare din acele patru echipe vor câștiga 35 de mii de euro.

Rep.: Care a fost feedback-ul clienților cărora le-ați oferit servicii stomatologice până la momentul actual?

M.I.: În 4 septembrie am avut primii clienți în Târgu Mureș, compania de brokeraj Goldring. A fost un succes, am primit doar recenzii bune, iar acum suntem în discuții cu multe alte companii din alte industrii, pentru a semna alte contracte.

Rep.: Plănuiți să vă extindeți afacerea prin unități dispersate la nivel național în mai multe localități și județe?

M.I.: După ce vom ajunge la un grad de ocupare de 60-70% cu prima unitate, vom vrea să creăm o rețea și să construim mai multe astfel de cabinete și să avem un impact la nivel național, să avem contract cu mai multe companii și să creăm o recurență anuală.

A consemnat Mădălina ROHAN