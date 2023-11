Lucrări de reparații făcute anul acesta la Ansamblul Artistic Mureșul

Distribuie

Ansamblul Artistic Mureșul cu sediul pe Bulevardul 1848 nr 48 a găzduit astăzi, 24 noiembrie, de la ora 13.00 o conferință de presă cu tema renovărilor efectuate la sediul ansamblului de dans popular. La eveniment au participat președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, respectiv Kovács Mihály Levente, și directorul Ansamblului Mureș, Barabási Attila.

” Ansamblul Artistic Mureșul, ca și toate instituțiile de cultură, sunt subordonate Consiliului Județean Mureș. Clădirea Ansamblului Mureș nu este suficientă pentru cele două secții, pentru că avem o singură sală de balet, în care ne aflăm, colegii de la secția română fac repetiții pe scenă acum, iar cei de la secția maghiară au o sală pe strada Arany Janos, unde avem și birourile, de aproximativ 4 ani. Acum 3 ani, împreună cu conducerea CJ Mureș, am început o strategie nouă de atenție asupra clădirii. Înafara bugetului pe care-l avem pentru activitățile culturale, salarii, deplasări, din anul 2021 CJ Mureș ne-a sprijinit, în primul an cu 100.000 de lei, în al doilea an cu 150.000 de lei, și în acest an cu 200.000 de lei ”, a declarat directorul Ansamblului Mureș, Barabási Attila .

Ce lucrări de reparații s-au făcut anul acesta?

În sala de repetiție a Ansamblului s-a scos vata de sticlă și s-a înlocuit tavanul fals, s-a zugrăvit și reparat podeaua și vestiare și s-au schimbat 3 uși la baie. S-a schimbat gresia și faianța degradată, s-au montat dispozitive speciale și instalație sanitară pentru îndeplinirae condițiilor necesare accesului persoanelor cu dizabilități. În holul de acces în sala de spectacole și în holul central s-a zugrăvit și schimbat tavanul fals. Pe holuri s-au curățat și dat cu lac lambriurile. S-au reparat și vopsit în negru lambriurile și pereții scenei. S-a zugrăvit și schimbat podeaua de la vestiare scenă. S-a reparat și dat cu lac lambriurile din partea frontală a scenei și s-a reparat ușa armonică din holul din partea dreaptă. S-au refăcut tablourile angajaților și s-au amenajat holurile.

”Ne mândrim cu foarte multe lucruri în domeniul culturii, a fost întotdeauna o prioritate pentru noi să susținem aceste instituții de cultură, să aibă programe cât mai frumoase. Felicit conducerea Ansamblului Mureșul și cred că e foarte important pentru noi să avem instituții de cultură la acest nivel ”, a menționat președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc.

În țară, sunt 6 ansambluri maghiare și în jur de 15-18 ansambluri profesioniste românești, în diferite județe. Ansamblul Mureșul este cel mai mare ansamblu profesionist din România, singurul care are secția română și secția maghiară.

Fiecare leu cheltuit în cultură este o investiție în viitor, potrivit celor adăugate de Kovács Mihály Levente, vicepreședintele CJ Mureș.

În ultimele două zile, peste 1000 de copii au intrat în sălile de spectacole organizate de Ansamblul Artistic Mureșul.