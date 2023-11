Distribuie

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș anunță organizarea, în data de 7 decembrie 2023, ora 13:30, la Centrul UNiX, a Conferinței cu participare internațională „Obezitatea și tulburările de alimentație. O abordare integrată medicală și umanistă”.

Conferința va prezenta rezultatele obținute prin proiectul Connected for Health project – A Medical and Humanities-based Approach to navigating obesity and eating disorders (EDs) in Young People.

La eveniment sunt invitați să participe lectori/traineri în nutriție/dietetică, diabetologie, psihoterapie, comunicare, pediatrie, clinicieni din diferite specializări; specialiști în comunicare, lideri de opinie, persoane cu funcții de conducere academică, administrativă, asigurări; medici rezidenți în diferite specializări care vizează și problemele de nutriție a pacienților, asistente și alt personal medical implicat în nutriția, terapia, fizioterapia și consilierea pacienților cu obezitate și TA; studenți în anii clinici și programe de masterat, potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă UMFST.