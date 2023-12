Reghinean admis în „Accademia Internazionale Mauriziana” de la Vatican

Distribuie

Reghineanul Mihai-Dan Fărcaș, fondatorul Asociației Our Lifetime, a fost admis în prestigioasa Accademia Internazionale Mauriziana. Decorația i-a fost acordată pentru proiectele caritabile derulate prin intermediul Asociației Our Lifetime.

”Zilele trecute, am avut marea onoare de a primi una dintre cele mai prestigioase distincții: colanul Accademiei Internazionale Mauriziene. Nu este vorba de o academie în sens clasic, ci de o organizație născută în sânul Bisericii Catolice, cu o mare deschidere ecumenică. De fapt, este o rețea a Binelui, care reunește catolici de mai multe rituri, ortodocși, protestanți și chiar neoprotestanți. Această organizație pune rugăciunea în centrul activității sale, iar apoi urmează acțiuni caritabile, culturale și educative. Am primit această distincție datorită activității de voluntariat desfășurate în cadrul Asociației Our Lifetime și în cadrul Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei”, a menționat pe pagina de facebook, Mihai-Dan Fărcaș.

Accademia este o organizație de drept pontifical, adică funcționează cu aprobarea Papei Francisc. Ea este condusă, în calitate de Mare Prior, de Eminența Sa Cardinalul Francesco Monterisi, cel care l-a reprezentat pe Sfântul Părinte la înscăunarea noului împărat al Japoniei. Rectorul Accademiei este Excelența Sa Ducele Fabrizio Mechi din Pontassieve. Până la moartea sa, anul trecut, președintele Accademiei era șeful Familiei Regale a Italiei.

”Ceremonia în care am primit decorația oferită de Accademie a avut loc într-unul dintre cele mai frumoase lăcașuri de cult din Roma. Domus Mariae este o biserică dedicată Sfintei Fecioare. La liturghie au fost aduse și moaștele Sfântului Mauritius, martir pentru credință în timpul Imperiului Roman, un sfânt cinstit deopotrivă de ortodocși și de catolici”a mai adăugat Mihai Fărcaș.

În România, Accademia a fost adusă de episcopul de pie memorie PS Florentin Crihălmeanu, cel care a condus Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla. În ultimii ani, Accademia a avut o bogată activitate caritabilă în sprijinul refugiaților ucraineni și a dotat cu rețele de calculatoare și cu cărți școli din Republica Moldova.