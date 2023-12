Două meciuri consecutive în Liga I la baschet

Distribuie

Echipa masculină de baschet Liga I, din cadrul CSM Târgu Mureș a jucat două meciuri, în două zile la București. În primul meci disputat, mureșenii au reușit să câștige, în timp ce, în cel de-al doilea meci, au pierdut la o diferență de două puncte în fața adversarilor.

Astfel, rezultatele au fost următoarele:

Total Sport București – CSM Târgu Mureș: 90-114 (19-22, 22-23, 30-34, 19-35)

Marcatorii din cadrul meciului au fost: Vlad Nistor 24 (5×3) + 14 pase decisive, Robert Bot 21 (3×3), Kiss Roland 18 (2×3), Cristian Mureșan 16 (2×3) + 11 recuperări, Szilveszter Botond 12 (1×3), David Smeu 10 (2×3), Bot Krisztián 5, Pap Zoltán 4 și Major Koppány 4. Au mai jucat și Szász Ian și Patrick Ghiță.

CSU ASE București – CSM Târgu Mureș: 93-91 (28-21, 24-20, 16-24, 25-26)

Marcatorii din cadrul meciului au fost: Kis 24 (5×3), Mureșan 23 (2×3), Nistor 20 (1×3) + 9 pase decisive, Bot R. 12, Major 9 (3×3), Szilveszter 2 și Pap 1. Au mai jucat și Szász și Bot K.

Pe parcursul săptămânii echipa s-a pregătit cum trebuie pentru această dublă confruntare. După deplasarea din prima zi și o scurtă încălzire, jucătorii și antrenorul echipei, Péter Faragó au intrat în joc.

„Ritmul a fost rapid la început și ambele echipe au fost puțin precipitate. În repriza a doua, am reușit să mai facem un pas înainte și să jucăm mai repede, ceea ce a coroborat cu o formă de aruncare foarte bună. Astfel, cu o rotație sănătoasă, am câștigat cu un joc bun din nou în deplasare, ceea ce este important în mod dublu”, a declarat Péter Faragó.

Potrivit CSM, în cea de-a doua zi, mureșenii le-au ținut piept celor de la ASE, fiind cea mai puternică echipă din grupă, după Cluj Napoca.

La finalul meciului, Péter Faragó s-a declarat nemulțumit de atitudinea din prima repriză: „Nu am înțeles mentalitatea noastră în prima repriză. În repriza a doua, apărarea noastră s-a îmbunătățit, iar atacul nostru a prins viteză și ritm. Până la urmă am avut victoria în mână, dar nu am putut ține piept atacului echipei gazdă. De asemenea, îmi pare rău că am fost prinși într-o asemenea spirală de compensare în joc, pe care arbitrii au început să o rostogolească. Până la urmă am primit un fault nesporit gratuit și asta ne-a costat. Pot tolera multe lucruri, dar nu pot tolera amatorismul. Acest meci a fost scăpat de sub control. Cu toate acestea, ne reproșăm faptul că și așa aveam șansa de a câștiga. Ceea ce prezintă un detaliu pozitiv, este că toată lumea din echipă a jucat cu seriozitate și de asta avem nevoie pentru a putea face față împotriva unor echipe puternice. Antrenorii adversarilor noștri au vorbit foarte simpatic despre băieții noștri, așa că pe această cae le urez și eu succes în viitor”, a mai spus acesta.

Totodată, antrenorul a mai declarat în numele jucătorilor că abia așteaptă să joace din nou în fața propriului public, însă, în acest an clendaristic acest lucru nu se va întâmpla.

„Aș dori să le urez tuturor suporterilor, părinților și persoanelor care au legăură cu echipa, un Crăciun Fericit și un An Nou plin de succes. Îmi face o mare plăcere să văd cum copiii se dezvoltă în acest fel și între timp mai și câștigă meciuri”, a mai declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook – CSM Târgu Mureș