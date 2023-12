110 specii de păsări inelate. Grupul Milvus la înălțime

Distribuie

Sediul Grupului Milvus de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 121, a găzduit miercuri, de la ora 10, o conferință de presă în care s-a făcut bilanțul sfârșitului de an, al celor mai importante realizări. Despre activitatea Grupului Milvus pe anul 2023 și Legea restaurării naturii a vorbit Papp Tamás, președintele Grupului Milvus, despre proiectul internațional ”Bearded Vulture LIFE” – Zeitz Róbert, coordonator proiect, despre proiectul internațional EuroBirdPortal – Szabó D. Zoltán, coordonator proiect, de spre activitățile de educație ecologică – Kis Réka Beáta, coord. Activități și Tabăra de inelare de pe Grindul Chituc – Marton Attila, organizator tabără.

Activitatea Grupului Milvus pe anul 2023

În anul 2023, Grupul Milvus a derulat câteva proiecte majore și a continuat activitățile clasice de conservare și monitorizare a păsărilor. Printre proiectele importante se numără DEAR – un proiect de comunicare despre schimbările climatice, proiectul de conservare a pajiștilor finanțat din fonduri norvegiene, au continuat activitățile de conservare a diverselor specii, cum ar fi șoimul dunărean, dumbrăveanca, vânturelul de seară, etc

Pe lângă acestea, Milvus are peste 10 programe de monitorizare a păsărilor, programe pe care le derulează cu ajutorul voluntarilor.

Membrii Grupului au reușit să demonstreze că nu conservarea naturii este cea care împiedică investițiile majore, ci planificarea proastă, întârzieri în obținerea autorizațiilor.

”De câte ori am auzit politicieni spunând că o autostradă nu poate fi construită din cauza castorilor, urșilor, gândacilor, liliecilor. Și iată că autostrada Târgu Mureș – Miercurea Nirajului a fost aprobată, și toate acestea cu mai multe coridoare pentru animale sălbatice, iar gardul de protecție aprobat este mult mai puternic și mai înalt decât cel clasic. O autostradă construită în așa fel protejează atât omul, cât și animalele”, se arată într-un comunicat de presă remis de Milvus.

Grupul Milvus este unul dintre coordonatorii din România a Atlasului European de Mamifere, proiect care a fost finalizat în acest an.

”Urmează să apară o lege europeană extrem de importantă pentru conservarea naturii. După cum am vorbit deja, în cadrul proiectului nostru de protecție a pășunilor am încercat să obținem subvenții agricole care să fie bune pentru fermieri și bune pentru natură, dar lobby-ul nostru nu a avut succes.

Spre deosebire de lobby-ul agricol eșuat, noi am fost implicați într-un lobby internațional de succes pentru o lege europeană de restaurare a naturii. Suntem mândri să spunem că am fost cei mai activi din România și am reușit”, potrivit aceleiași surse.

Proiectul internațional ”Bearded Vulture LIFE”

Acest proiect internațional, care a început la data de 1 august 2023, își propune să reintroducă vulturul bărbos (Gypaetus barbatus) în Bulgaria și în Peninsula Balcanică. Coordonatorul proiectului, Green Balkans, are zeci de ani de experiență cu specii de vulturi europeni și a finalizat deja cu succes mai multe proiecte de reintroducere. Proiectul urmărește și consolidarea populației de vulturi negrii (Aegypius monachus), deja reintroduși.

Proiectul „Bearded Vulture LIFE” implică opt organizații din trei țări: „Green Balkans – Stara Zagora”, Fondul pentru Floră și Faună Sălbatică, Fundația EkoObshtnost, EVN – Elektropradelenie Yug EAD, Severozapadno Darzhavno Predpriyatie – Vratsa, Direcția Parcului Natural „Sinite kamani” din Bulgaria, Vulture Conservation Foundation din Olanda și Asociația Grupul Milvus din România.

Durata proiectului este de 7 ani (din august 2023 până în iulie 2030).

„Bearded Vulture LIFE” (project #101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) este finanțat prin programul LIFE al Uniunii Europene. Bugetul este de 5 173 446,71 EUR, din care Uniunea Europeană asigură o cofinanțare de 3 880 085,05 EUR.

În Bulgaria vor fi eliberate mai multe exemplare de vulturi bărboși echipate cu emițătoare pentru a înființa o populație. Rolul Grupului Milvus în cadrul proiectului este de a localiza, gestiona și elibera vulturii care ajung în România și sunt răniți sau slăbiți Având în vedere că în România au cuibărit patru specii de vulturi și toate au dispărut în ultimii 100 de ani din cauza omului, dorim să creăm posibilitatea ca aceste specii să se întoarcă și să prospere și aici. Astfel echipa noastră s-a angajat să realizeze un studiu de fezabilitate pentru a evalua condițiile, posibilitățile și riscurile reintroducerii vulturilor în România și să dezvolte o strategie pe termen lung pentru etapele practice ale unei eventuale reintroduceri.

Activități de educație ecologică

Pe lângă activităţile de conservare, Grupul Milvus a pus mare accent pe programe educaționale dedicate tinerilor și pedagogilor. Am început să vizităm şcolile încă de la mijlocul anilor ’90. Am elaborat un program interactiv, ce conţine activităţi regulate şi ocazionale pentru preşcolari şi elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal, precum și excursii tematice în aer liber, cu participarea anuală a peste 2.000 de elevi, atât din mediul urban, cât și din mediul rural.

Probabil cel mai mare impact asupra copiilor îl are tabăra educaţională ” Şcoala Naturii”, precum și excursiile și activitățile outdoor. Departe de influenţa civilizaţiei, copiii au ocazia de a cunoaşte mai bine lumea naturală, adaptându-se legilor naturii.

Tabăra de inelare

Tabăra de inelare de pe Grindul Chituc este una din cele mai importante stațiuni de cercetare ale migrației păsărilor de pe culoarul de migrație Pontico-Mediteraneean. Scopul cercetării este de a determina dinamica de migrație de toamnă și a monitoriza efectivele speciilor marcate.

Anul acesta membrii Milvus au sărbătorit cea de-a zecea toamnă consecutivă de inelare pe Grindul Chituc. 2023 a fost marcat de un influx puternic de pițigoi albaștrii, datorită cărora, au marcat cu inele un număr record de păsări, în cea mai prolifică zi de inelare au marcat 1106 de exempalre, majoritar pițigoi albaștrii. În cele 103 zile de activitate au inelat 22848 de păsări, cu 15% mai mult decât recordul anterior, stabilit în 2019. Colectarea standardizată a datelor pe termen mediu și lung permite studierea unor procese ecologice extrem de lente.

Grupul Milvus a inelat exemplare aparținând a 110 specii în 2023, unele dintre aceste specii fiind pentru prima dată observate în România (sturzul cu creastă galbenă și pitulicea măslinie). Celelalte specii rare notabile din acest an fost: măcăleandrul albastru, pitulicea de Himalaya, pitulicea întunecată, presura cu creștet alb, presura mică și mărăcinarul siberian.