Creștere cu 42% a serviciilor sociale subvenționate Distribuie Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgu Mureș a anunțat miercuri, 10 ianuarie, aprobarea subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor, acreditate ca furnizori de servicii sociale, pentru anul 2024. Conform informațiilor furnizate de reprezentanții acestei instituții sociale, aprobarea a fost efectuată prin Hotărârea Consiliului Local, nr 245 din 21 decembrie 2023. Tot aceștia au precizat faptul că se înregistrează o creștere cu 42% a număruluii de servicii sociale licențiate subvenționate și o creștere cu 29% a numărului de beneficiari lunar. M.R. Sursa foto: depositphotos

