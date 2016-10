FOTO, VIDEO: Centrul DESK, „oază de germană” pentru copii şi adulţi

Angajaţii şi beneficiarii Centrului de Limbă şi Cultură Germană şi Europeană DESK (Deutsches und Europaisches Sprach und Kulturzentrum), instituţie care are sediul pe strada Libertăţii nr. 28 din Târgu-Mureş, au sărbătorit luni, 3 octombrie, Ziua Naţională a Germaniei, prin intermediul unui eveniment organizat cu ocazia inaugurării oficiale a Centrului, în cadrul căruia copii care frecventează after school-ul au oferit un program în limba germană, iar cântăreţul Vizi Imre un mini-concert. Cu acest prilej, directoarea Centrului de Limbă şi Cultură Germană şi Europeană DESK, Edit Botorog, ne-a acordat un scurt interviu.

Reporter: De unde ideea de a înfiinţa Centrul DESK?

Edit Botorog: La începutul anului, am avut un proiect de limbă şi cultură germană la Universitatea „Petru Maior” şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, dedicat atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor. După aceea, am fost întrebaţi de reprezentanţii Şcolii Gimnaziale „Friedrich Schiller” dacă dorim să organizăm o tabără de limba germană pentru elevi. Am fost de acord, am organizat tabăra, cu sprijinul Primăriei şi al Comitetului de părinţi de la „Friedric Schiller”. A fost un succes şi foarte mulţi părinţi ne-au întrebat de ce nu organizăm şi un after school. Din păcate, oferta de limbă germană este din ce în ce mai redusă şi aşa s-a născut ideea acestui after school. Avem două săptămâni de funcţionare. Este un vis de-al meu mai vechi…

Rep.: Detaliaţi vă rog…

E.B.: După absolvirea facultăţii, din 1989 până în 1992 am lucrat la Liceul de Artă din Târgu-Mureş, ca profesoară de limbi străine. Am plecat apoi în Germania, şi de atunci trăiesc în Germania, fiind cetăţean german şi profesând această profesie. Sunt profesor formator şi de ceva timp mă preocupă ideea să dau ceva înapoi comunităţii de unde am plecat, unde m-am format. Acesta a fost visul meu, să vin şi să fac aici o şcoală în limba germană.

Rep.: Ce servicii oferiţi la Centrul DESK?

E.B.: Am luat în primul rând copii de la şcoala germană, fiindcă prin acest after school ei îşi fixează cunoştinţele dobândite în şcoală şi le exersează. Noţiunile teoretice le dobândesc la şcoală, iar noi îi stimulăm să îşi folosească aceste noţiuni prin diverse metode interactive, în viaţa reală. Deocamdată, la after school suntem la capacitatea maximă, respectiv 20-21 de copii. Programul de after school e cel clasic, de la noi din Germania, copilul e preluat, se serveşte masa, cei care au teme fac aceste teme sub îndrumarea noastră, iar ceilalţi copii intră la activităţi de comunicare şi de învăţat prin joc, la care se alătură şi copii care au finalizat temele, desigur la un nivel mai ridicat. Metodele sunt moderne, interactive, proiectăm filmuleţe în limba germană, se ascultă exerciţii care apoi sunt redate de copii.



Rep.: Practic, implementaţi o metodă germană de lucru…

E.B.: Da. Copii nu sunt aşezaţi la masă şi puşi să facă fişe după fişe, ceea ce ar însemna un automatism. Am prezentat şi părinţilor acest sistem şi sunt de părere că acesta aduce cele mai bune rezultate.

Rep.: În afară de after school organizaţi şi alte activităţi?

E.B.: Da. Noi nu avem doar segmentul pentru copii, avem şi segmentul pentru adulţi, cărora le oferim cursuri clasice de limba germană, susţinute de un coleg de-al meu şi de mine, la toate nivelurile. Amândoi suntem examinatori certificaţi în Germania şi bineînţeles că seara, după ce copii de la after school pleacă avem cursuri pentru adulţi. De asemenea, oferim şi cursuri speciale pentru angajaţii unor companii, deja am semnat un asemenea contract cu o companie.

Rep.: Cine sunt angajaţii Centrului?

E.B.: Suntem şapte persoane, dintre care două din Germania şi cinci din România.

Rep.: Cum se fac înscrierile la cursurile de limba germană şi care sunt costurile?

E.B.: Pentru adulţi avem module standard de 60 de unităţi de curs care costă 700 de lei pentru adulţi şi 600 de lei pentru studenţi. Nu facem grupe foarte mari, iar manualele şi alte materiale didactice sunt aduse din Germania. Am lucrat cu ele ani de zile. De asemenea, sunt certificată şi pentru germana medicală şi pregătim pentru examenele oficiale Goethe şi Telc, ambele recunoscute în Germania. Înscrierile se fac on-line, avem pe pagina noastră de internet, www.desk-mures.eu, secţiune pentru înscrieri.

A consemnat Alex TOTH