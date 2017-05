Peti Andras, discurs despre înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic sau „cum prind băştinaşii maimuţele în deşert”

Consilierul local Peti Andras (UDMR) a luat cuvântul joi, 18 mai, cu ocazia unei şedinţe ordinare a Consiliului Local Târgu-Mureş, în contextul notificărilor primite în data de 15 mai de la Instituţia Prefectului Judeţul Mureş pe tema înfiinţării Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş, respectiv privind nelegalitatea Hotărârilor Consiliului Local nr. 147, 148 şi 149.

Redăm, în rândurile de mai jos, discursul integral pe această temă al consilierului local Peti Andras:

„O să încep prin a face un paralelism cu situaţia în care ne aflăm. N-o să explic până la capăt, sper că toţi cei din sală o să înţeleagă la ce mă refer. Ştiţi cum prind băştinaşii maimuţele în deşert? Pun în copac o nucă de cocos atât de mare, încât dacă maimuţa prinde nuca de cocos nu mai poate scoate mâna. Rămâne acolo şi nu lasă nuca de cocos. Mai bine nu supravieţuieşte, se sacrifică, dar acea nucă de cocos nu o lasă. Şi băştinaşii foarte uşor o prind. Foarte interesante au fost cele două adrese ale Instituţiei prefectului, pentru că aduc anumite elemente noi în povestea fără de sfârşit a Liceului Teologic. Cu tot respectul tuturor, cei 23 de consilieri care au lucrat pe această temă şi eu consider că au fost de bună credinţă. De la bun început s-a discutat tot timpul cine este instituţia care înfiinţează o unitate de învăţământ şi din această notificare nici până astăzi nu m-am convins care este instituţia care eliberează dacă doriţi certificatul de naştere. Cei care au luat parte la naşterea acestui liceu ştiu foarte bine de discuţiile purtate cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, în care ei spuneau că autoritatea locală trebuie să înfiinţeze şcoala şi nu ei. Adică nici Ministerul şi nici Inspectoratul Şcolar Judeţean. Dacă noi am adoptat hotărârea, atunci s-au răzgândit şi au spus: „de ce aţi adoptat o hotărâre pentru că nu e treaba voastră?” După aceea, Inspectoratul Şcolar Judeţean a înfiinţat şi el această unitate de învăţământ, care aşa cum se pare ulterior nu este tocmai în ordine. Mai departe, Instituţia Prefectului susţine următorul lucru, şi cam converge cu poziţia şi punctul de vedere al secretarului municipiului, respectiv că orice unitate de învăţământ se înfiinţează prin Ordin de Ministru prin faptul că se acordă autorizaţie provizorie sau chiar în final acreditare acelor clase sau unităţi de învăţământ. Aşa spune Instituţia Prefectului, sau aşa scrie. Când am fost cu câţiva colegi dintre dumneavoastră la Bucureşti, la Minister, exact invers au spus, şi anume că autoritatea competentă, abilitată să înfiinţeze o şcoală este Consiliul Local. Acum, nu ştiu sincer cine are dreptate sau cine ar fi fost sau ar fi înfiinţat în mod legal acest liceu. Ceea ce vă pot spune eu, cum văd eu lucrurile, este că până astăzi nicio instituţie competentă din România nu a statuat faptul că acest liceu nu există. Deci acel liceu există. Ori că s-a înfiinţat în baza HCL 241, ori că s-a înfiinţat în baza Deciziei 1145 din 2014 şi ulterior cel din 2015. Ori a celor două Ordine de Ministru prin care s-au acordat autorizaţii provizorii acelor clase. Deci, în final, avem trei instituţii care fiecare şi-a făcut datoria. Până la data în care o instanţă de judecată va constata în mod final şi definitoriu că acest liceu nu a fost înfiinţat legal şi se desfiinţează, nu putem să spunem că ar fi fost nişte probleme, pentru că acea problemă, HCL 271 s-a referit exclusiv la încadrarea liceului în reţeaua şcolară 2014-2015, când acel an şcolar a fost început deja. Deci strict, Consiliul Local dacă a greşit şi până în august 2016 nicio altă hotărâre nu a fost atacată de către nimeni, şi astăzi 241, 33 şi alte hotărâri sunt încă în valabilitate şi a trecut şi termenul pentru contestare, înseamnă că acel liceu din punctul de vedere al Consiliului Local a fost înfiinţat legal.”

Alex TOTH