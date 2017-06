Missuri de Mureş (2). Liana Coman, (mara)mureşeanca de la Fashion TV

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial inedit de interviuri realizate în perioada 2012-2017 cu cele mai frumoase mureşence, laureate cu titlul de Miss în cadrul unor concursuri de profil internaţionale, naţionale şi locale.

A câştigat mai multe concursuri de frumuseţe, cele mai importante fiind Miss Transilvania 2010 şi Miss Litoral 2011. În vârstă de 21 de ani, Liana Coman are 180 de centimetri înălţime, greutate de 55 de kilograme, dimensiuni de 87-60-90 şi este maramureşeancă de origine, fiind “adoptată” de Târgu-Mureş în 2010, odată cu înscrierea la Universitatea de Medicină şi Farmacie. Referindu-se la concursurile de frumuseţe la care a participat, tânăra afirmă că de fiecare dată a revenit acasă cu încredere sporită în forţele proprii, fapt care i-a adus o colaborare de durată cu postul de televiziune Fashion TV.

Reporter: Câte concursuri de frumuseţe ai câştigat? Care e cel mai important titlu din palmaresul tău?

Liana: Cronologic, am câştigat locul doi la Miss Maramureş 2009, Miss Transilvania 2010 şi Miss Litoral 2011. Fiecare a fost foarte important la momentul lui şi a marcat o noua etapă.

Reporter: Povesteşte te rog despre experienţa de la Fashion TV… Cu ce designeri ai lucrat?

Liana: Cei de la FashionTV m-au descoperit într-o caravană de-a lor realizată în toate oraşele ţării în căutare de noi talente. A fost un simplu casting căruia i-a urmat o colaborare frumoasă de atâţia ani şi care va continua încă mulţi, sper. Am ajuns să lucrez cu toţi designerii cu care se mândreşte România, ba chiar în atâţia ani am ajuns la relaţii foarte bune, încât e o bucurie să ne revedem la prezentări în afara ţării sau la săptămâna modei de la noi. Pentru Laura Olteanu am fost imaginea colecţiei “Miracle 2012”, o linie superbă de rochii de seară şi club.

Reporter: Care ar trebui să fie, după părerea ta, definiţie unei femei frumoase?

Liana: Definiţia unei femei frumoase n-are nimic de-a face cu un tipar standardizat. Frumoasă e femeia care se trezeşte dimineaţa lângă bărbatul ei şi-l săruta cu drag, femeia care se împarte între familie, carieră şi nu uită nici de micile ei plăceri, femeia care nu exagerează şi ştie că frumuseţea e simplitate şi delicateţe. Frumoasă e fiecare femeie care vrea asta.

Reporter: Cum e senzaţia pe care o ai de exemplu pe stradă atunci când bărbaţii întorc capul după tine?

Liana: Sincer, mi se întâmplă să nu văd persoane cunoscute pe stradă daca ele nu-mi atrag atenţia. De obicei sunt foarte prinsă în gândurile mele, îmi fac planurile pentru ce urmează să fac, în minte, atunci când merg pe stradă. Bineînţeles că mai zăresc câte o ocheadă uneori şi atunci când nu o găsesc lipsită de bun simţ, mă bucur de ea. Îmi plac bărbaţii care admiră o femeie de la gleznă în sus nu care şi-au blocat gâtul la nivelul fundului…

Reporter: Ai secrete pentru menţinerea siluetei?

Liana: Secrete nu. Îmi place să mănânc sănătos, iubesc fructele de mare, salatele proaspete şi fructele. Nu mă dau în vânt după carne, m-am gândit de multe ori să devin vegetariană. Evit Mc Donald’s, pizza şi fast food nu mănânc niciodată. În schimb nu renunţ la paste, ador bucătăria mediteraneană şi cea japoneză. Sushi lover.

Reporter: Ce simţi în timpul unei prezentări de modă sau a unei şedinţe foto?

Liana: Căldura de la reflectoare J Mediul îmi dă starea. Aşa ca de fotograf sau de locaţia şi publicul prezentării. Încerc o atitudine cât mai relaxată deşi există o oarecare presiune pentru că îmi doresc un rezultat cât mai bun.

Reporter: Ce le recomanzi fetelor care doresc să participe la concursuri de frumuseţe?

Liana: Să încerce, recomand la toata lumea. Şi să nu renunţe uşor. Mie îmi place să ştiu că am luptat pentru tot ceea ce am, îmi dă satisfacţie şi mă face să mă bucur mai mult.

Reporter: Care e citatul tău preferat?

Liana: If your dreams don’t scare you, they aren’t big enough. Sunt o persoană ambiţioasă, dacă-mi doresc ceva cu adevărat, am…

A consemnat Alex TOTH