Ladislau Bölöni, sărbătoritul zilei

Antrenorul Ladislau (Loţi, László) Bölöni, fost fotbalist internaţional, s-a născut la 11 martie 1953, la Târgu Mureş şi a copilărit la Târnăveni. În 1967 a debutat la echipa Chimica Târnăveni, unde a jucat până în 1969. Este şi medic stomatolog.

Timp de 14 ani, între 1970 şi 1984, a făcut parte, ca mijlocaş ofensiv, din formaţia ASA Târgu Mureş (406 meciuri şi 64 de goluri marcate), fiind transferat apoi la Steaua Bucureşti timp de trei ani până în 1987 (97 partide şi 24 goluri). Conform site-ului de specialitate, www.worldfootball.net, Bölöni a evoluat, ulterior, în străinătate, în Belgia, la Racing Jet Wavre Bruxelles (1987-1988) şi Franţa, la Créteil-Lusitanos (1988-1989) şi la US Orléans (1989-1992), unde a jucat în total 104 meciuri şi a marcat 6 goluri.

Cu Steaua Bucureşti cunoaşte satisfacţia aspiraţiilor sale sportive şi profesionale, potrivit ”Enciclopediei Educaţiei Fizice şi Sportului din România” (vol. I, Bucureşti 2002). A câştigat patru titluri de campion naţional în 1985, 1986, 1987, 1988 şi de două ori Cupa României în 1985 şi 1987. Pe primul eşalon fotbalistic al României, Bölöni a acumulat 484 de partide şi a înscris 86 de goluri.

Momentul de vârf al împlinirilor sale 1-a constituit participarea la finala Cupei Campionilor Europeni, câştigată cu 2-0 de Steaua în 1986, la Sevilla, în faţa echipei FC Barcelona şi, un an mai târziu, cucerirea la Monte Carlo a Supercupei Europei în dauna formaţiei Dinamo Kiev (1-0).

În anii 1977 şi 1983 a fost desemnat cel mai bun fotbalist al României. A jucat 102 meciuri în echipa naţională, pentru care a marcat 23 de goluri, potrivit www.frf.ro. A fost de 23 de ori căpitan al tricolorilor.

Mijlocaş cu o mare rază de acţiune, cu o remarcabilă putere de luptă şi cu o mare forţă în şut, puternic şi dârz, a reprezentat în fotbalul românesc tipul „jucătorului-batailleur”, conform Enciclopediei Educaţiei Fizice şi Sportului din România’. A participat la turneul final al Campionatului European din Franţa în 1984, însă nu a avut şansa să-şi completeze cununa de lauri cu o prezenţă la Campionatul Mondial.

La 16 aprilie 1983, echipa naţională de fotbal a României învingea campioana mondială „en titre” Italia, cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Ladislau Bölöni. Meciul s-a disputat pe stadionul „23 August” din Bucureşti, în faţa unei asistenţe record – 80.000 de spectatori. Bölöni a fost eroul confruntării, aducând victoria României cu un şut de la 25 de metri în urma unei lovituri libere executate de Ilie Balaci.

Ladislau Bölöni a rememorat într-un interviu pentru site-ul Federaţiei Române de Fotbal acea zi de 16 aprilie 1983. „La acel moment, succesul împotriva Italiei a fost extrem de important şi se confirma, practic, rezultatul bun obţinut împotriva lor cu câteva luni înainte, la Firenze, când am făcut meci nul. Partida de la Bucureşti reprezenta pentru italieni ultima şansă de calificare la Campionatul European din 1984. Noi am învins şi astfel am devenit favoriţi la câştigarea grupei. Victoria a fost cu atât mai importantă pentru că ei erau campioni mondiali ‘en titre’ şi, la Bucureşti, au venit cu cea mai bună trupă. Aveau la acea vreme o generaţie fabuloasă, dar noi am fost mai buni decât ei ca echipă şi cred că am reuşit unul dintre cele mai bune meciuri ale echipei naţionale din istorie. Nu pot spune că a fost cel mai bun, dar cu siguranţă este printre cele mai reuşite din istoria României. (…) Din punct de vedere personal, evoluţia mea a fost o reuşită. (…) Nu a fost o decizie de moment, ci o schemă exersată la antrenament, pe care o folosisem în mai multe rânduri. Era o schemă gândită de Mircea Lucescu, care ne punea să încercam diverse trasee şi scheme de joc la antrenamente. Trebuia să suprindem adversarul, să le distragem atenţia şi asta am făcut. Ilie Balaci mi-a aşezat perfect mingea, iar eu trebuia doar să şutez puternic şi cadrat. Din fericire, ne-a ieşit!”.

Revenit în ţară, în 2000, Bölöni a preluat echipa naţională a României de la Emeric Ienei, cu obiectivul calificării la turneul final al CM din anul 2002 din Japonia – Coreea de Sud, însă în 2001 demisionează de la cârma naţionalei. Din 2000 până în 2001 a fost selecţioner al naţionalei, cu un bilanţ de 13 meciuri, dintre care opt câştigate, două egaluri şi trei pierdute.

Bölöni a debutat ca antrenor de echipă de club, în Franţa, pregătind pe AS Nancy din Ligue 2, menţionează www.worldfootball.net. Între 2001 şi 2003 a antrenat echipa Sporting Lisabona, cu care a cucerit Campionatul, Cupa şi Supercupa Portugaliei, în sezonul 2001-2002. În perioada în care Bölöni a antrenat echipa lusitană, a fost promovat la echipa mare a clubului fotbalistul Cristiano Ronaldo.

În perioada 2003-2006 a antrenat echipa franceză Stade Rennes. În 2006, manageriază AS Monaco numai pentru zece etape. La 6 aprilie 2007 a semnat un contract pe un an şi jumătate cu echipa Al-Jazira Club din Emiratele Arabe Unite, pe care a antrenat-o până în mai 2008 şi cu care a reuşit să câştige Cupa Campionilor Golfului.

După încheierea contractului în Emirate, Bölöni a devenit antrenorul echipei de fotbal Standard Liege. A obţinut, la 24 mai 2009, titlul de campion al Belgiei la fotbal, cu această formaţie, după victoria, cu 1-0 în faţa rivalilor de la Anderlecht Bruxelles, în meciul retur al barajului pentru departajarea celor două echipe. În acelaşi sezon, a obţinut şi Supercupa Belgiei. În 2009 a fost desemnat antrenorul anului în Belgia. În februarie 2010, Ladislau Bölöni a reziliat de comun acord contractul cu clubul belgian Standard Liege.

În mai 2010 a revenit în Emiratele Arabe Unite, unde a preluat formaţia Al Wahda FC din Abu Dhabi, fiind demis din această funcţie în luna septembrie a aceluiaşi an, după numai trei meciuri. A antrenat apoi echipa franceză RC Lens (2 ian.-22 iun. 2011), a patra formaţie pe care a pregătit-o în această ţară, după Nancy, Rennes şi Monaco, dar nu a reuşit să o salveze de la retrogradare. În iunie 2011, a semnat un contract pe doi ani cu echipa PAOK Salonic, dar la 25 mai 2012 i-a fost reziliat contractul.

La 21 iunie 2012 a fost angajat de clubul Al Khor SC din Qatar, unde a antrenat până în 2015. Din 2017, antrenează din nou o echipă din Belgia, respectiv pe Royal Antwerp FC, echipă cu care se află, în prezent, în prima parte a clasamentului.

La 25 martie 2008, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a de către preşedintele României, Traian Băsescu, „în semn de apreciere deosebită pentru câştigarea de către echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti a Cupei Campionilor Europeni din anul 1986 de la Sevilla”, potrivit site-ului http://old.presidency.ro.

Este maestru emerit al sportului.

(www.agerpres.ro)