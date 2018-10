Diplome de merit pentru „arhitecţii” Spitalului de Urgenţă din Târgu-Mureş

Share



Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu-Mureş a oferit vineri, 19 octombrie, diplome de merit pentru 16 şefi de clinici şi directori de la începuturile unităţii spitaliceşti, respectiv din anul 1983. Ceremonia a fost organizată cu ocazia aniversării a 35 de ani de la construirea SCJU Târgu-Mureş şi a avut loc în sala mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureş, în prezenţa unor invitaţi din domeniul medicinei, administraţiei şi politicii.

Apreciere pentru creatorii de plusvaloare

Din prezidiul ceremoniei au făcut parte: dr. Claudiu Puiac – manager general al SCJU Târgu-Mureş, Ana Maria Ciobanu – secretar general al Ministerului Sănătăţii, Dan O. Alexandrescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, Mircea Duşa – prefectul judeţului Mureş, dr. Dorin Florea – primarul municipiului Târgu-Mureş, Alexandru Câmpeanu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş şi dr. Vass Levente – deputat UDMR, secretar al Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor.

“Trecând prin istoria acestei instituții mi-am dat seama că oricât de buni sau de răi am fi ca persoane, oricât de bine intenționați sau de răutăcioși am fi unii față de ceilalți, dacă colectivul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, per general, nu ar fi adus plus valoare acelui mastodont de beton, la ora actuală, Spitalul Nou ar fi fost o simplă clădire. Practic, echipa a făcut ca cel mai mare spital al zonei să fie în topul celor mai elitiste spitale din țară. Pentru asta, ne simțim obligați să le mulțumim tuturor pentru ceea ce au realizat de-a lungul anilor”, a subliniat dr. Claudiu Puiac.

Construcţia SCJU Târgu-Mureş a demarat în anul 1975 sub coordonarea arhitectului Emilian Machedon şi a fost finalizată în anul 1981, când instituţia se numea „Spital clinic cu 1.200 de paturi şi policlinică Târgu-Mureş”, iar distincţiile aniversare au fost acordate de dr. Claudiu Puiac şi Mariana Negoiţă, purtătorul de cuvânt al instituţiei, următoarelor personalităţi, unele dintre ele reprezentate de urmaşi: prof. univ. dr. Boga Coloman (Clinica de obstetrică și ginecologie), prof. univ. dr. Mody Eugen (Laboratorul de analize), dr. Emil Căpâlnă (Clinica de obstetrică și ginecologie), prof. univ. dr. Ioan Munteanu (Clinica de pediatrie), prof. univ. dr. Cornel Dudea (Clinica medicală Interne 1), prof. univ. dr. Muhlfay Vasile (Clinica ORL), prof. univ. dr. Liviu Popoviciu (Clinica de neurologie), prof. univ. dr. Gh. Emilian Bancu (Clinica de chirurgie generală 1), prof. univ. dr. Grigore Stanciu (Laboratorul de radiologie și imagistică medicală), prof. univ. dr. George Simu (Laboratorul de anatomie patologică), prof. univ. dr. Mircea Chiorean (Clinica ATI), dr. Zeno Opriș (Secția de ortopedie-traumtologie), prof. univ. dr. Radu Deac (Clinica de chirurgie cardiovasculară adulți și copii), dr. Szabo Pal (Clinica de recuperare medicală și balneofizioterapie), dr. Mircea Târnăvean (director general SCJ Mureş) şi dr. Mirela Becuș (director DSP Mureș).

“Era normal să ne gândim la personalităţile care au stat la baza evoluţiei medicale a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, şi de aceea la prima aniversare ne-am gândit să ne aducem aminte de cei care erau şefi de secţie în 1983”, a afirmat dr. Claudiu Puiac.

Totodată, conducerea SCJU Târgu-Mureş a acordat o diplomă specială şi actualului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, distincţia fiind ridicată de Ana Maria Ciobanu, secretar general al Ministerului Sănătăţii.

Alex TOTH