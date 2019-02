Târgu-Mureş: programări online pentru starea civilă!

Share



Aproape 350 de cupluri şi-au programat căsătoriile, într-o singură lună, în ianuarie 2019, prin aplicaţia online a Serviciului de Stare Civilă din Târgu-Mureş, în condiţiile în care anul trecut au fost oficiate în total 832 de căsătorii, informează www.agerpres.ro.

“347 de căsătorii au fost deja programate, în prima lună a acestui an, prin aplicaţia online de rezervare a datei de oficiere. Cuplurile care doresc să îşi oficieze căsătoria în Municipiul Târgu-Mureş au posibilitatea şi în acest an să facă programări online în data şi la ora pe care le doresc. Digitalizarea şi eficientizarea relaţiei autoritate – cetăţean este pentru noi un domeniu de interes, pe care ne străduim să îl implementăm tocmai pentru a simplifica birocraţia”, a declarat vineri, 1 februarie, pentru Agerpres, Claudiu Maior, consilier al primarului din Târgu-Mureş.

Potrivit lui Maior, confirmarea programării se face prin e-mail la adresa specificată de cei care se programează, ocazie cu care li se comunică data la care viitorii miri trebuie să se prezinte la Serviciul Stare Civilă pentru depunerea dosarului de căsătorie.

“Rezervarea online se poate face cu cel puţin 11 zile înainte de data căsătoriei. Aplicaţia se adresează locuitorilor Municipiului Târgu-Mureş şi nu numai pentru încheierea căsătoriei civile între cetăţeni români. În 2018, am avut 832 de cupluri care au spus “DA!” în faţa ofiţerului de stare civilă, în scădere faţă de anul 2017, când au fost întocmite 872 acte de căsătorie. Din luna septembrie 2018, căsătoriile se oficiază în noua Casă a Căsătoriilor, deschisă în Cetatea Târgu-Mureş”, a precizat consilierul primarului din Târgu-Mureş, citat de Agerpres.

