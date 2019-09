FOTO: Spitalul de Urgență Târgu-Mureș, 36 de ani de profesionalism și luptă pentru viețile pacienților

Share



Instituție de prestigiu în lumea medicală românească, Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș a împlinit 36 de ani în acest an, contabilizând în acest timp sute de mii de vieți salvate, multe premiere medicale, mii de angajați de un înalt profesionalism și multe nume de referință pentru medicina mureșeană și nu numai.

Povestea acestui spital a început în anul 1975, când prin Hotărârea Consiliului de Miniștri 141 din 22 februarie 1975 s-au aprobat indicatorii tehnico financiari privind construcția unui nou spital în Târgu-Mureș, sub denumirea de Spital Clinic cu 1.200 de paturi și Policlinică Târgu-Mureș. Construcția propriu-zisă a clădirii a început în anul 1975 și a fost terminată în anul 1981. Punerea în funcțiune a spitalului s-a făcut treptat, iar prima secție care a funcționat aici a fost Secția clinică de obstetrică ginecologie condusă de Prof. Dr. Boga Coloman, iar asistentă șefă a fost Gabriela Tătar. La data de 23 septembrie 1983 spitalul a început să funcționeze la întreaga sa capacitate, sub denumirea de Spitalul Clinic Județean Mureș, primul director fiind Dr. Mircea Târnăvean.

Peste 90 de angajați, pe baricade de la început

Momentul aniversar, din data de 23 septembrie 2019 a reunit medici, asistente și personal nemedical care lucrează astăzi în spital, mulți dintre ei veterani, angajați ai unității sanitare încă de la început. Un număr de 92 de persoane, medici, asistente și personal nemedical au fost martorii momentului în care spitalul și-a început activitatea în data de 23 septembrie 1983 și au participat de-a lungul timpului la metamorfoza medicinei și diverse transformări ce au avut loc în cadrul unității sanitare. Mulți dintre angajați și-au adus aminte cu emoție de momentul în care și-au început activitatea în spital, de perioada de dinainte de a fi angajați, când treceau prin zonă și urmăreau activitatea de pe marele șantier.

Printre veterani se numără și actualul șef al Clinicii de Obstetrică Ginecologie, Prof. Dr. Szabo Bela, care a ajuns să asiste la naștere viitoare mămici la nașterea cărora a fost prezent în urmă cu ani de zile. ”Am terminat (n. red. – Medicina) tocmai când s-a dat în folosință acest spital. (…) 36 de ani este o perioadă foarte lungă, s-au schimbat multe, chiar și specialitatea. Am ajuns să asist nașteri la persoane care cândva s-au născut tot cu mine”, a afirmat cu emoție șeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie.

Acesta a mai adăugat că este mulțumit de faptul că din punct de vedere al dotării Clinicii au tot ce și-au dorit.

O altă veterană este Dr. Lucia Muică, medic primar ORL în cadrul Clinicii de ORL a SCJU Târgu-Mureș.

”Mă bucur că am avut prilejul să lucrez într-un spital clinic de urgență unde am reușit să rezolvăm de-a lungul timpului atât cazuri de urgență cât și cazuri cronice. Am abordat atât patologia copiilor-otitele, afecțiunile inflamatorii ale căilor respiratorii superioare cât și patologia adulților, unde în afară de afecțiuni cronice, afecțiuni ale urechii, cea mai problematică situație a fost cauzată de tumorile laringiene, tumorile faringo laringiene. Întotdeauna trebuie să cauți să rezolvi problema și din punct de vedere al patologiei, să îndepărtezi tumora, dar în același timp să asiguri și o calitate a vieții pacientului”, a precizat medicul ORL.

Dacă anul trecut conducerea spitalului a oferit diplome aniversare celor care conduceau atunci secțiile ce funcționeau la acea dată în spital, cu ocazia aniversării din acest an s-au oferit diplome de excelență celor care și-au desfășurat activitatea neîntrerupt în cadrul SCJU Târgu-Mureș, de la înființare și până acum.

”Pe data de 23 septembrie 1983 a fost inaugurat Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș. Încă de anul trecut ne-am gândit să organizăm zilele spitalului. Aceasta este ediția a doua și îmi doresc din tot sufletul ca aceste zile să devină o tradiție pentru personalul atât cel medical cât și cel nemedical al spitalului, care merită respect din partea comunității datorită activității care o fac aici. Din punctul meu de vedere noi reprezentăm imaginea cea mai exemplară, atât a municipiului Târgu-Mureș cât și a județului Mureș”, a precizat Dr. Claudiu Puiac, managerul SCJU Târgu-Mureș la deschiderea oficială a Zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, ce au loc în perioada 23-27 septembrie 2019.

Un spital cu multe realizări

Spitalul are caracter regional de urgență fiind clasificat în gradul 1 din punctul de vedere al Ordinului de Ministru și în gradul 1 din punctul de vedere al clasificării de competență profesională. În urma acreditării ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate) spitalul a obținut doar gradul IV cu încredere redusă. ”Din punctul de vedere al indicatorilor noi am reușit în momentul vizitei ANMCS-ului să obținem aproximativ 86% dintre indicatori. Din păcate, această clasificare în gradul 4, cu încredere redusă, se datorează faptului că nu îndeplinim condiția esențială de a avea o structură de spitalizare de zi separată și ca urmare am avut un plan de conformare pentru 48 de luni. Având în vedere că procedura de achiziție publică este finalizată pentru proiectarea și construcția unei spitalizări de zi, cu efortul tuturor să obținem punctele de finanțare necesare pentru ca să definitivăm această construcție de spitalizare de zi și atunci automat spitalul nostru va trece în gradul 2, dacă nu chiar gradul 1 din punct de vedere al acreditării ANMCS. Acestea sunt însă probleme pe care timpul sperăm că le va rezolva în mod pozitiv, dar aici mai avem nevoie și de susținerea factorilor politici”, a adăugat managerul SCJU Târgu-Mureș.

În anul 2018 SCJU Târgu-Mureș a avut un ICM de 1,88, au fost externați aproximativ 40.000 de pacienți, a existat un număr de aproximativ 26.000 de spitalizări de zi și un număr de aproximativ 90.000 de consultații în ambulator. În acest an, în primul semestru, au fost externați deja 20.000 de pacienți, au fost înregistrate 14.000 de spitalizări de zi și 52.000 de consultații în ambulator.

”Aceste cifre arată că există o adresabilitate crescută și că Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș este unul dintre cele mai importante spitale din țară”, a afirmat Dr. Claudiu Puiac.

Deficit de personal

În ceea ce privește personalul medical, în prezent sunt ocupate 82% din posturile pentru medici, aproximativ 80% pentru alt personal sanitar cu studii superioare, 91% asistenți, 90% registratori medicali 80% infirmiere, 90% îngrijitoare, în proporție de 90% brancardieri, iar restul personalului TESA în jur de 85%. În luna octombrie, conducerea spitalului va organiza concursuri pentru a completa deficitul de personal. La nivelul personalului medical se înregistrează un deficit de 10%, iar pentru restul personalului un deficit de 15%.

Arina TOTH