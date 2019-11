Dan Vasile Dumitru (primar PSD de Ibăneşti): „Votez pentru creştere economică, bunăstare şi solidaritate!”

Share



Primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru, a transmis, prin intermediul cotidianului Zi de Zi, un mesaj către alegătorii din comuna Ibănești, cu ocazia alegerilor prezidențiale care vor avea loc în 10 și 24 noiembrie.

”Votez pentru creștere economica, bunăstare și solidaritate! Noi, social-democrații, suntem altfel. Nouă ne pasă de oameni, fie că sunt întreprinzători privați, studenți, pensionari, militari, medici sau funcționari. Noi nu am atacat biserica, nu am stat în genunchi în fața străinilor și nu am ținut cont de culoarea politică a primarilor când am finanțat proiectele de dezvoltare. Prin guvernarea noastră am oferit creștere economică, bunăstare și solidaritate. Acum venim din nou, cu cea mai bună soluție pentru țara noastră: un președinte care este înainte de toate un bun român”, a transmis Dan Vasile Dumitru.

