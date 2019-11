Dorel Vancea (primar PSD de Șăulia): ”Mereu am avut ușile deschise la Guvernul PSD”

Primarul comunei Șăulia, Dorel Vancea, a transmis, prin intermediul cotidianului Zi de Zi, un mesaj către alegătorii din comuna Șăulia, cu ocazia alegerilor prezidențiale care vor avea loc în 10 și 24 noiembrie.

”În ultimii ani, comuna Șăulia a avut trei proiecte mari pe PNDL. primul este modernizarea drumului comunal DC 101 Șăulia – Pădurea, în valoare de 2.134.845 de lei. Al doilea proiect este modernizarea unor străzi din localitatea Șăulia, în valoare de 6.523.776 de lei și al treilea proiect prevedea reabilitarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Șăulia, în valoare de 2.289.049 de lei. Primele proiecte au fost finalizate, iar proiectul cu școala este realizat în proporție de 95%. Mai avem pe FDI, prin ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză numărul 297 din 24. octombrie 2019, un proiect pentru modernizarea drumului comunal 101A Șăulia – Leorința, în valoare de 11.410.469 de lei. Tot prin FDI mai suntem pe o listă la proiecte eligibile, primul proiect este aprobat prin ordinul președintelui și mai am încă un proiect pe lista proiectelor eligibile și anume modernizarea unor drumuri locale din comună în valoare de 18.675.956 de lei. Referindu-mă la colaborarea cu reprezentanții Guvernului, pot spune că mereu am avut ușile deschise și întotdeauna mi-au fost ascultate ofurile. Am înțeles că domnul Ludovic Orban va renunța la FDI, ceea ce a provocat o anumită îngrijorare în rândul primarilor care au proiecte depuse și declarate eligibile”, a transmis Dorel Vancea.

