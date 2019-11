”Tezaur Mureșean în știință și tehnică”, la Biblioteca Județeană Mureș

Share



Biblioteca Județeană Mureș demarează proiectul ”Tezaur Mureșean în știință și tehnică”, în cadrul manifestărilor Zilele Bibliotecii Județene Mureș ”Philobiblon” din săptămâna 18 – 22 noiembrie, având ca scop final realizarea unui fond special propriu, de documente cu caracter tehnic și științific.

Potrivit unui comunicat remis de către biroul de informare și relații publice al Bibliotecii Județene Mureș ”acest fond special ar urma să cuprindă schițe, proiecte, brevete de invenție, documentație tehnică, etc. realizate de-a lungul timpului de oameni de știință, ingineri, cercetători, etc. din județul Mureș, care au fost folosite – sau încă mai sunt – în toate domeniile de producție sau alte domenii, din județ – industria textilă, prelucrarea lemnului, pielărie, domeniul medical, agricultură, electrotehnice, ș.a..”

În acest sens, conducerea Bibliotecii apelezează la toți cei care au în posesia lor astfel de documente, au lucrat personal la invenții, inovații (sau membri ai familiei lor), ori alte proiecte pe plan local (sau național), și sunt din județul Mureș, să le doneze Bibliotecii Județene Mureș.

Pe toată durata desfășurării a Zilelor Bibliotecii Județene Mureș poorțile vor fi deschise și se vor oferi cărți cititorilor din donațiile bibliotecii, de asemenea, cititorii vor beneficia de anularea penalităților de nereturnare la timp a publicațiilor împrumutate.

De asemenea, cu această ocazie vor avea loc și o serie de manifestări după următorul program.

Marți 19 noiembrie

Orele 9.30 -13.00 – Sala Documentară (etaj III): Colocviu profesional: întâlnire metodică profesională anuală cu bibliotecarii din bibliotecile publice din județ.

Orele 9.30 -10.30 – la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16: Citim şi învăţăm lucruri noi – participă elevii din grupa mare, Grădinița cu Program Prelungit nr. 16, educatoare Renate Vlad și Cristina Fiscă.

Orele 10 .00 -11.00 – American Corner: Biblioteca ideală. Prezentare de postere cu participarea elevilor de la Gimnaziul de Stat ”Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureș.

Orele 16.30 -17.30 – American Corner: English Club 101 Easystarters Group – club de limba engleză pentru copii (8- 10 ani).

Orele 17.00 -20.00 – Sala Mică, Palatul Culturii: Marea dezbatere ”Convinge-mă să citesc” – finala concursului Bătălia cărților – pentru grupele de vârstă 11-13 și 14-18 ani (limba română). Cu participarea finaliștilor, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Mureș, profesori de specialitate.

Orele 18.00 -19.00 – American Corner: Fascinația culorilor. Atelier de colorat pentru adulți. Invitat: Moldovan Annamaria-Magdalena.

Miercuri 20 noiembrie

Orele 10.00 -17.00 Biblioteca Teleki: Prezentare specială a expoziției temporare ”Varietas Cartographica” de către curatorul expoziției, Petelei Klara.

Orele 11.30 -15.00 – American Corner: English Conversation Club Grandparents – club de limba engleză pentru bunici.

Orele 13.30 -15.00 – Biblioteca Copiilor: Ilyen vagyok én – prezentarea proiectelor realizate de elevii clasei a III-a D de la Şcoala Gimnazială ”Europa”, învățătoare László Enikő.

Joi 21 noiembrie

Orele 10.00 -11.00 – Sala Documentară (etaj III): Bullying- ul în şcoală. Invitat: Carmen Greab, cu participarea elevilor clasei a IX-a de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Târgu-Mureș, prof. Crina Anghel.

Orele 11.00 -13.00 – Filiala Cornișa: – lectură publică, prezentarea cărților lecturate, argumentări. Participă utilizatorii bibliotecii, membrii ”Clubului 50+”.

Orele 13.30 -14.30 – American Corner: English Conversation Club Seniors – club de limba engleză pentru seniori.

Orele 16.30 -17.30 – American Corner: Be Successful Workshop – cu Dana Rus și Nicoleta Marcu.

Orele 17.00 -19.00 – Sala Documentară (etaj III): Marea dezbatere ”Convinge-mă să citesc” – finala concursului Bătălia cărților – pentru grupele de vârstă 11-13 și 14-18 ani (limba maghiară) Cu participarea finaliștilor, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Mureș, profesori de specialitate.

Orele 17.00 -19.00 – Secția de Artă: Lansare de carte: Viorica Macarie – Acasă în România. Invitat: Niculina Rotar, învățătoare.

Orele 17.30 -19.00 – Cuibul Democrației (strada Primăriei, nr. 2): Clubul Bebelușilor – întâlnirea săptămânală.

Orele 18.00 -19.30 – Biblioteca Copiilor: seară de poveste și atelier handmade pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-8 ani (limba maghiară).

Orele 18.00 -19.00 – American Corner: Final Challenge – Star Reader Contest: Summer edition.

Vineri 22 noiembrie

Orele 10.00 -12.00 – Secția de Artă: Fascinanta lume a cântecului: invitat prof. dr. Lucreţia Bogdan – Inţa şi elevi de la Gimnaziul ”Al. Ioan Cuza” din Târgu-Mureș.

Orele 11.00 -12.30 – Sala Documentară (etaj III): Festivitatea de decernare a distincţiilor: Pro Libro Senator: Mariana Olteanu și Krón Ernő; Pro Libro Spe: Csosz Andreea.

Orele 13.00 -15.00 – Biblioteca Teleki: Muzeopedagogie.

Orele 18.00 -19.30 – Biblioteca Copiilor: Seară de poveste. Invitat: Alina Sfârlea (limba română).

Andreea GONDOR