OPINIE. Pandemia Covid-19 considerată ”război biologic” de un manager din Sănătatea mureșeană

Share



Noul manager al Spitalului Clinic Județean Mureș pe perioada stării de urgență din România, dr. Daniel Porav-Hodade, a declarat miercuri, 8 aprilie, în cadrul unei emisiuni difuzată de postul de televiziune M9 din Târgu-Mureș, că pandemia de Covid-19 este un ”război biologic.”

”Această pandemie a blocat pur și simplu toată viața de zi cu zi a oamenilor și în mod normal același lucru s-a întâmplat și cu Sănătatea. De ce spun acest lucru? Pentru că sistemele de Sănătate s-au pregătit atât cât au putut să lupte în acest război biologic, dar lucrurile au venit foarte, foarte rapid și această separare între Medicina omului sănătos și Medicina omului infectat cu Covid este foarte dificilă, foarte dificil se fac aceste circuite”, a afirmat dr. Daniel Porav-Hodade.

În cadrul aceleiași emisiuni, dr. Daniel Porav-Hodade a mai folosit expresia ” război biologic” referindu-se la importanța protejării personalului medical împotriva infectării cu Covid-19.

”Eu în acest război am intrat la un moment dat pentru un singur mare principiu: în calitate de manager, obiectivul meu numărul 1 este protecția cadrelor medicale, pentru că dacă eu reușesc să le protejez asigurându-le tot echipamentul și medicația, ei o să-și facă foarte bine treaba față de pacienți, astfel încât când se va termina acest război biologic eu o să pot să zic: da, am plecat la război cu colegii mei, în final toți camarazii am ajuns sănătoși acasă. Acesta este scopul meu în final”, a subliniat dr. Daniel Porav-Hodade.

Alex TOTH