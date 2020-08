NOU! Centru de informare turistică, în incinta Palatului Culturii

Share



Curtea interioară a Palatului Administrativ din Târgu Mureș a găzduit vineri, 21 august, o conferință de presă care a avut ca subiect inaugurarea Centrului de informații turistice al județului Mureș. La eveniment au participat: Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș, Szőcs Levente – managerul Asociației Visit Mureș, Soós Zoltán – directorul Muzeului Județean Mureș și Kovács Róbert – șef serviciu Salvamont-Salvaspeo Mureș.

Proiectul a fost finanțat integral de către Consiliul Județean Mureș și a fost executat de către echipa Muzeului Județean Mureș, dar și de către membri echipei Visit Mureș.

,,Cred că unul dintre lucrurile pozitive din această perioadă este faptul că am avut ocazia să ne vizităm și să redescoperim valorile turistice și culturale pe care le avem în acest județ și este important că astăzi deschidem acest centru de informare, unde turiștii pot beneficia de toate informațiile necesare. Pentru birou am ales un punct emblematic pentru Târgu Mureș, chiar colțul Palatului Culturii, care consider că este cea mai frumoasă clădire”, a declarat Péter Ferenc.

Promovarea obiectivelor turistice

Scopul acestei asociații este de a promova și de a arăta valorile noastre turistice și culturale, iar acest birou va fi în strânsă legătură cu celelalte centre din județ, aflate în puncte turistice importante, precum Sovata, Sighișoara și Reghin, dar și în diferite localități mici, care reprezintă obiective demne de vizitat.

,,Este foarte important să dezvoltăm Târgu Mureș ca și destinație, pentru a deveni un target turistic, nu doar pentru o singură zi, ci pentru câteva zile, iar pentru asta avem nevoie de o strategie coerentă și o concepție bine stabilită. Pentru a valorifica ceea ce e important în Târgu Mureș, turismul se poate baza pe centrele medicale, să fie un centru de sănătate, avem cel mai mare shopping center din Transilvania și astfel poate deveni o destinație pentru shopping, iar un al treilea element foarte important este cel cultural, deoarece avem un patrimoniu foarte valoros, care trebuie exploatat mult mai eficient decât a fost până acum”, a transmis Soós Zoltán.

De asemenea, Centrul de promovare turistică are o importanță deosebită pentru turismul montan, deoarece prin primirea informațiilor necesare, turismul montan va fi mult mai în siguranță, iar riscul de accidente va scădea. Asociația Salvamont – Salvespeo Mureș în parteneriat cu Visit Mureș vor lansa în cureând un proiect de filmare a traseelor turistice din zona montană.

Servicii de informare

Locația centrului de informații turistice este pe colțul clădirii Palatului Culturii, iar programul va fi în fiecare zi a săptămânii, între orele 9.00 – 17.00, interval de timp în care turiștii pot beneficia de sfaturi, precum și de informații despre itinerarii, locații de restaurant, cazare și tot ce presupune activitatea turistică.

Pentru a promova valorile locale, în interiorul Centrului au fost integrate mai multe piese de mobilier tradițional, Art Nouveau, din mobilierul Palatului Culturii. Centrul conține materiale despre obiectivele turistice de pe toată raza județului Mureș și oferă o abordare interactivă cu clienții, deoarece pe colțul clădirii dispune de un ecran tactil interactiv în care este harta județului, iar prin apăsarea pe fiecare obiectiv sau pe fiecare regiune, se va deshide o pagină cu informații despre obiectivul respectiv. De asemenea, Centrul promovează multiculturalitatea, oferind informații în patru limbi străine: română, maghiară, engleză, și franceză.

Andreea ȚIȚIU