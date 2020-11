INTERVIU. Prefectul Mara Togănel, mesaj pentru mureșeni: ”Lupta împotriva pandemiei este o muncă de echipă!”

Share



În această săptămână, s-a înregistrat o scădere ușoară a ratei de incidență a cazurilor pozitive de COVID-19 atât la nivelul județului Mureș (4,40) cât și în municipiul Târgu Mureș (7,61), a anunțat joi, 26 noiembrie, Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

”Este o veste care ne bucură, însă, deocamdată, nu ne permitem să lăsăm garda jos nici măcar o clipă. Vă asigur că am luat toate măsurile cu gândul la dumneavoastră, la mureșeni. În același timp, deși ne dorim cu toții revenirea la o viață normală, în special prin redeschiderea HoReCa, nu putem lua decizii la nivel local care să încalce legea. Îmi doresc să găsim în continuare forța de a lupta unitar și consecvent împotriva pandemiei, inclusiv alături de Primăria Târgu Mureș și Consiliul Județean, precum și celelalte instituții implicate. Cu toții trebuie să avem o singură direcție. Am convingerea că vom găsi puterea de a duce la bun final aceste eforturi. Să avem încredere, să rămânem negativi și să gândim pozitiv”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Mara Togănel.

În interviul următor acordat cotidianului Zi de Zi, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, vorbește atât despre situația actuală în ceea ce privește lupta împotriva pandemiei COVID-19, cât și despre măsurile luate în acest sens la nivelul județului Mureș.

Reporter: Cum caracterizați, pe baza evoluției indicatorilor din ultima perioadă, situația din județul Mureș în ceea ce privește gestionarea pandemiei?

Mara Togănel, prefectul județului Mureș: Cred că cifrele înregistrate sunt o oglindă a modului în care mureșenii și-au asumat responsabilitatea luptei împotriva pandemiei COVID-19, alături de autorități. În ultima săptămână, rata de incidență a cazurilor pozitive de coronavirus în județul Mureș, precum și cea din Târgu Mureș dovedesc o stabilizare a evoluției îmbolnăvirilor. Acest lucru ne bucură și ne arată, pe de o parte, că măsurile restrictive luate la nivel central au avut în mare parte, efectul așteptat. Pe de altă parte, cifrele arată și că mureșenii respectă măsurile de protecție sanitară. Cu toate acestea, nu ne relaxăm, continuăm să analizăm zilnic ratele de incidență, avem întâlniri cu toți factorii implicați și suntem gata să luăm decizii în funcție de evoluția indicatorilor.

Rep.: Care este, la data curentă, capacitatea și gradul de ocupabilitate în spitalele/ secțiile COVID, precum și în secțiile ATI din județul Mureș?

M.T.: În momentul de față, procentul de ocupare al paturilor dedicate bolnavilor infectați cu coronavirus este de aproximativ 90%. De asemenea, în cazul locurilor la ATI, vorbim de o ocupare de 76%.

Rep.: Din informațiile existente la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș, ne puteți spune care este în prezent capacitatea de testare COVID-19 din județul Mureș și care a fost evoluția numărului de teste efectuate în lunile august, septembrie și octombrie în județul Mureș?

M.T.: În ultimele săptămâni, în județul Mureș vorbim despre o medie de 800 de teste efectuate zilnic, atât la centrele de testare din sistemul public, cât și cele din privat. În perioada august – noiembrie au existat mici fluctuații ale numărului de teste efectuate, însă vorbim despre o creștere a cererii din partea mureșenilor. În continuare noi urmărim creșterea capacității de testare, deoarece acesta este un indicator important în analiza situației la zi a pandemiei.

Rep.: Care este viziunea echipei pe care o coordonați în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru scăderea numărului de cazuri? Reprezintă carantinarea o soluție sau există și alte soluții mai eficiente?

M.T.: Pe parcursul anului 2020, în județul Mureș am aplicat diverse măsuri, atât cele adoptate la nivel național, cât și reguli cu specific local. Atunci când luăm în calcul o măsură la fel de dură precum carantinarea, este nevoie de o analiză foarte amănunțită. Astfel, pornim de la analiza de risc a Direcției de Sănătate Publică Mureș, însă sunt analizate efectele acțiunilor de verificare și control desfășurate de forțele de ordine, modul în care cetățenii respectă legislația, numărul și originea focarelor, alături de o serie de alți indicatori. Îi asigurăm pe mureșeni că abordăm extrem de echilibrat și responsabil întreaga situație. Chiar dacă rata de incidență a depășit 6/1.000 de locuitori, am decis să nu carantinăm orașul. M-am gândit la toate consecințele pe care le presupune carantinarea și da, am ales să nu o facem. În primul rând pentru traiul de zi cu zi al târgumureșenilor, însă am avut în vedere și gradul de ocupare al spitalelor, comportamentul mureșenilor față de respectarea regulilor și alți factori importanți. Cred cu tărie că, în acest moment, este cea mai bună decizie.

Rep.: Pe lângă responsabilitatea autorităților, la fel de importantă este și responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă cetățenii. Aveți în acest sens vreun mesaj pentru locuitorii județului Mureș?

M.T.: Sunt convinsă că mulți dintre mureșeni știu deja că lupta împotriva pandemiei COVID-19 este o muncă de echipă. Responsabilitatea se împarte în două părți egale, autorități și cetățeni. Mesajul meu pentru cei care respectă regulile este unul de mulțumire pentru sprijinul și implicarea de care dau dovadă. În același timp, cei care ignoră respectarea măsurilor sau neagă existența acestui virus trebuie să înțeleagă faptul că acțiunile lor pot face ca întregul efort depus de noi, ceilalți, să fie în zadar. Să privim cu încredere spre cele ce vor veni și să nu uităm că nu există viitor bun fără a avea grijă de prezent.

Rep.: Cum decurg în județul Mureș pregătirile pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie?

M.T.: Toți pașii prevăzuți în calendarul de organizare au fost respectați de Instituția Prefectului, alături de celelalte autorități implicate. Au fost recepționate buletinele de vot, dar și materialele de protecție sanitară, suntem în permanentă legătură cu primăriile pentru amenajarea secțiilor de votare, iar zilele acestea toți colegii noștri lucrează la pregătirea materialelor necesare, care urmează să fie transmise în teritoriu. În cele 570 de secții de votare vor ajunge 1.047.740 de buletine de vot, 2.850 de șampile cu mențiunea ”VOTAT” și 482.841 de timbre autocolante. De asemenea, vom distribui 100.000 de mănuși de unică folosință, 1.100 de litri de dezinfectant și 250.000 de măști chirurgicale.

A consemnat Alex TOTH