PUBLICAŢIE de vânzare bunuri

Autoturism Marca FORD WA6UFWA1S S-MAX, Nr.omologare: AF191H3811C14E5, Nr.identificare: WF0SXXGBWSBE03025, An fabricatie: 2011, Culoare: GRI, Nr.inmatriculare MS 11HAV, RULAJ 170.000KM, autoturismul nu este in stare de functionare, nu are baterie, nu pornește, are probleme cu filtru de particule, parbrizul este spart, o aripa este lovita pete de rugina, verificarea tehnica este expirata

18.525

19%