BILANȚ. Primarul Soós Zoltán, optimist după un an de mandat

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și-a prezentat marți, 26 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presă organizată la sediul instituției, bilanțul principalelor reușite la împlinirea unui an de la depunerea jurământului, în data de 26 octombrie 2020.

”Au trecut 365 de zile de când mi-am început activitatea de primar. În toate aceste 365 de zile, am lucrat pentru oraș, cu responsabilitate și smerenie. Scopul meu rămâne același: să dezvoltăm orașul nostru printr-o o politică cinstită. Încă o dată îmi reafirm susținerea și deschiderea către toți cei care vin cu propuneri constructive pentru dezvoltarea Târgu Mureșului. Împreună cu colegii mei căutăm permanent soluții pentru a face orașul nostru mai frumos și mai locuibil”, a spus Soós Zoltán, în debutul întâlnirii cu mass media.

Întrebat câte din cele 100 de puncte ale Programului său electoral propus târgumureșenilor în campania electorală din anul 2020 au fost realizate, primarul a răspuns că acestea ”au fost proiectate pe o perioadă de 10 ani de realizare”, iar la data curentă 40 dintre acestea ”au fost parțial sau integral rezolvate sau pornite realizările.”

”Într-un an de zile, în care efectiv în șase luni am avut buget cu care să operăm, s-au făcut eforturi mari pentru a transforma acest oraș sau pentru a pregăti terenul pentru investiții noi și pentru a repara drumuri, școli și a schimba în primul rând bunăstarea târgumureșenilor”, a explicat edilul șef al ”Orașului Trandafirilor.”

Despre relația Primăriei cu cetățenii:

– ”Am început procesul de digitalizare al instituției.

– Am clarificat și am simplificat situația colectării deșeurilor, punând în aplicare un serviciu operațional și eficient. Noul contract al serviciilor de curățenie economisește 15 milioane de lei pe an pentru oraș.

– Am demarat colectarea deșeurilor electronice, desfășurând în acest an două astfel de campanii.

– Începând din acest an, Administrația Serelor va colecta și va recicla deșeurile verzi.

– După mulți ani, situația burselor școlare s-a rezolvat.

– Am plătit alocațiile restante persoanelor cu dizabilități și celor defavorizate.

– S-a deschis Biroul Unic.

– Aplicăm bilingvismul instituțional.

– Am reorganizat Poliția Locală, Grădina Zoologică și Serele, iar Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul” va deveni și el o instituție publică cu personalitate juridică. De asemenea, vom înființa Centrul Cultural Târgu Mureș.

– Am ușurat accesul la serviciile fiscale pentru persoanele juridice printr-un birou dedicat lor.

– Am permis din nou artiștilor stradali să poată performa pe străzile orașului.

– Am scutit de plata impozitelor pe clădiri și terenuri întreprinderile care investesc minim 250.000 de euro în construirea unei proprietăți și care creează noi locuri de muncă.

– Am eliminat necesitatea certificatului fiscal din procedura de solicitare a autorizațiilor de construcție.

– Am lansat un concurs pentru amenajarea de spații pietonale în centrul orașului, punând în valoare patrimoniul arhitectural.

– Am inaugurat statuia principelui transilvan Gábor Bethlen din centrul orașului.

– Am făcut demersurile pentru finalizarea amplasării Grupul statuar ”Școala Ardeleană”.

– Am lansat inițiativa ”Adoptă un spațiu verde”, un nou parteneriat între comunitate și Municipalitate.

– Din acest an, activitățile culturale-artistice, de tineret și divertisment au animat Cetatea, care a devenit astfel un centru cultural dedicat acestor manifestări.

– Am deschis Galeria de Artă în Cetate.”

Despre decizii sensibile, importante și urgente:

– ”În primul rând, am plătit mare parte din datoriile orașului, ce reprezentau o presiune asupra bugetului.

– După 20 de ani am găsit o soluție legală pentru terenul situat în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, astfel Spitalul de Arși va putea fi construit pe acel loc.

– Am redeschis bazinul olimpic acoperit de la Complexul ”Week-end”.

– Am deblocat proiectul patinoarului artificial care stagna de 13 ani.

– În următorii doi ani vor fi înlocuite aproape în totalitate flota de autobuze. Primele 21 de vehicule vor sosi în acest an.

– Am început construirea stațiilor de încărcare electrică atât la autobaza Transport Local, cât și la capetele de linii. De asemenea, am urgentat reconstruirea stațiilor de autobuz, respectiv introducerea unui sistem modern de ticketing și folosirea tehnologiilor digitale în toate serviciile societății.

– Din această primăvară am lansat proiectul autobuze pentru elevi, pe șapte linii de transport.

– Încă din acest an vom începe amenajarea unui parc natural în cartierul Tudor, pe 4 hectare, mărind astfel spațiul verde al orașului.”

Despre infrastructură și proiecte mari:

– ”Studiile de fezabilitate pentru centura urbană sunt în curs de realizare pe toate cele șapte secțiuni. Contractele de finanțare au fost semnate pentru două dintre tronsoane, care vor fi finalizate în termen de 3 ani: racordul la Autostrada ”Transilvania” până la intersecția cu strada Budiului – pe o distanță de 2,5 kilometri, și racordul cu centura ocolitoare Ernei – Corunca până la drumul european E60, Calea Sighișoarei – pe o distanță de 1,6 kilometri.

– Pe strada Gheorghe Doja se află în curs de desfășurare un proiect de realizare a unei benzi dedicate vehiculelor de transport public și a unei piste pentru bicicliști. Vom reproiecta intersecția dintre Centru și strada Gheorghe Doja, și vom realiza o pistă de biciclete care va lega cartierul Tudor și partea comercial-industrială a orașului. Zona din jurul clinicilor va suferi o transformare similară, dezvoltând o infrastructură convenabilă pentru bicicliști și pietoni.

– Am lansat licitația pentru proiectarea unui pod peste Mureș, legătură între nodul rutier al autostrăzii și Azomureș – Nazna – Pănet.

– A fost finalizat proiectul pasajului suprateran care va lega strada Budiului de zona Fabricii de Zahăr.

– Am demarat procedurile pentru cele nouă parcările supraetajate care urmează să fie construite în oraș.

– Până în prezent, a fost obținută finanțarea pentru izolare termică pentru 33 de blocuri, iar pentru alte 29 de blocuri cererile de finanțare sunt în curs de aprobare.

– Am refăcut în totalitate străzile 8 Martie, Ialomiței, Bucegi, Bistrița și Rodnei, respectiv Bulevadul 22 Decembrie și Piața Armatei, precum și bulevardul 1 Decembrie 1918, de la podul Pokloș până la strada Moldovei.

– La sfârșitul anului vom reabilita strada Mureșeni.”

Despre realizări din Educație:

– ”Am avut investiții majore la unitățile de învățământ, cheltuind pentru educație de două ori mai mulți bani decât în anii anteriori, 2019 – 2020.

– Am renovat complet o școală, am dotat cu mobilier nou 18 unități de învățământ, am amenajat locurile de joacă la 13 grădinițe, am pavat și am pus la punct curțile școlilor, am înființat un cabinet stomatologic modern la Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, am cumpărat 14 table interactive, am cumpărat instrumente muzicale noi și am extins rețeaua de internet.

– Pentru elevii cu dificultăți locomotorii am montat patru rampe de acces în unități de învățământ.

– Prin programul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș”, devenim singurul oraș din țară unde modernizarea procesului educațional se face prin implementarea unui sistem de educație prin realitate virtuală augmentată.

– Am demarat construcția de creșe din fonduri UE și fonduri guvernamentale.”

Despre principala realizare a primului an de mandat:

”Cred că cel mai important lucru este că administrația orașului a devenit mult mai funcțională și concentrându-se pe problemele orașului: să mărim veniturile și să facem investițiile, pentru că asta stă la baza unui oraș care se dezvoltă. Restul, că trebuie să rezolvăm probleme din trecut, astea sunt probleme care nu țin neapărat de oraș, noi trebuie să ne concentrăm pe dezvoltare, trebuie să ne concentrăm să oferim servicii, să avem școli, deci orașul să fie atractiv. Acesta este primul obiectiv la care trebuie să ajungem și consider că în 2021 am făcut un pas important, am avut și multe evenimente, au venit și mai mulți investitori care se intereseze acest oraș și cred că acesta este cel mai important obiectiv, să avem un oraș atractiv nu doar pentru cei care vin din exterior, ci și noi să ne simțim bine.”

Despre reducerea organigramei cu 250 de persoane

”Legat de organigramă o să vă pot da un răspuns final abia la sfârșitul anului pentru că este în plină reorganizare. Odată cu înființarea noilor Direcții, instituții subordonate, și aici unul dintre scopuri pe lângă reorganizare și eficientizarea cheltuirii banului public era reducerea de personal. Faptul că s-au redus cheltuieli de personal în Primărie asta deja semnalează chiar dacă este inflație, că există o reducere a cheltuielilor de personal și normal cine se pensionează, acele posturi sunt reținute și cu reorganizarea organigramei vor fi desființate aceste posturi. Ținem să nu dăm afară, mai ales în vremurile astea grele, oameni, dar este foarte important ca acest aparat să fie mult mai suplu și să intre și noi specialiști în echipă și asta trebuie să ținem în fața noastră, avem domenii unde avem lipsă de personal. O să dăm la sfârșitul anului bugetar un răspuns exact. Până nu se finalizează anul bugetar nu aș dori să fac interpretări eronate și nu pot să dau cifre exacte, dar promit că asta urmează la sfârșitul anului, atât numărul de angajați cât și cheltuielile legate de personalul Primăriei. Atâta pot să zic că s-au redus cheltuielile și continuăm procedura de reorganizare.”

Alex TOTH