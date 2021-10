Close up of student girl hands comparing notes on laptop at night sitting on a desk

475 participanţi la programele de formare profesională Share

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Mureș a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul Centrelor Regionale de Formare Profesională a Adulţilor Mureș și Brasov, un număr de 475 persoane. Dintre acestea, 459 persoane se află în categoria șomeri, iar 16 persoane sunt din categoria persoanelor care beneficiază de gratuitate, respectiv persoane aflate în custodia Penitenciarului Târgu Mureș. În perioada de referinţă au fost organizate 30 programe de formare profesională gratuite dintre care, 24 programe de calificare/recalificare şi 6 programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare. Principalele meserii vizate au fost de inspector/referent resurse umane – 28 șomeri; îngrijitor spații verzi – 70 șomeri; operator introducere, prelucrare, validare date –14 șomeri, operator calculator electronic și rețele – 14 șomeri; lucrător în comerț –28 șomeri; femeie de serviciu –77 șomeri; competențe cheie – comunicare în limba română –14 șomeri; frizer – 11 șomeri; frizer-coafor- manichiurist- pedichiurist –14 șomeri; contabil – 16 șomeri; ajutor bucătar – 137 șomeri, manichiurist pedichiurist –12 șomeri; expert achiziții publice- 12 șomeri, comerciant vânzător produse alimentare – 12 șomeri . Informațiile au fost furnizate de Camelia Pașca – consilier AJOFM Mureș, mai multe detalii privind stadiul realizării „Planului național de formare profesională” al ANOFM sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro, la secțiunea Programe, Statistici. Prognoza cursurilor de formare profesionala poate fi regăsită la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”. Follow us Share Share Share Share Share Share