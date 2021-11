Asociația „Merităm mai mult”, sprijin pentru Cristiana Maria Blaga

Share



Asociația „Merităm mai mult” formată din consilierii PNL din municipiul Reghin continuă seria faptelor bune pentru sufletele care au nevoie de ajutor. Cel mai nou exemplu este donația făcută pentru fetița Cristiana Maria Blaga din Reghin diagnosticată cu o boala rară (Leucodistrofie metacromatică), aflată momentant la un spital din Istambul, Turcia pentru tratament (transplant de celule stem).

„Alături de colegii grupului de consilieri PNL Reghin, Gabriel Sebastian Toncean, Stelian Doru Cătană, Anabela Holircă, Oana Nicușan, Raul Sabău și Marius Sabău, am dorit sa facem parte din cazul umanitar „Speranță pentru Cristiana”, un suflet nevinovat care are nevoie de fiecare dintre noi în aceste momente greu încercate pentru ea. Ei bine, cu bucurie si cu speranță, am transferat toată indemnizația de consilieri cumulată, aferentă lunii septembrie, cu gândul spre un copil greu încercat și unor părinți ce au nevoie de încurajarile tuturor. Îi transmitem multă sănătate Cristianei și putere familiei”, a fost mesajul postat pe Facebook de Florin Moldovan, consilier PNL.

(Redacția)