VIDEO: Călin Orlando Cociș, 2 decenii în slujba sindicaliștilor

Share



Abilitățile personale și compețentele profesionale utilizate eficient l-au dus direct spre succes. Se simte împlinit în ceea ce face și cu ceea ce este. În urmă cu 2 decenii, când oamenii l-au ales într-o funcție de conducere el a avut o direcţie fermă, toată activitatea sa a fost direct conectată la nevoile celor care l-au ales. O persoană foarte sociabilă, optimistă, matură și totuși cu privire copilăroasă, astăzi vorbim de Călin Orando Cociș, preşedinte CNSLR- Frăţia Mureș.

Personalitate magnetică

Pasiunea l-a înnobilat și i-a oferit posibilitatea evoluției. Sursă de inspirație și de energie pentru ceilalți, s-a înconjurat de oameni altruişti, pozitivi și energici.

“La 1 noiembrie s-au împlinit 20 de ani de când am fost ales secretar general la CNSLR Frăția Mureș, una dintre cele mai puternice filiale ale confederației din România. Aveam pe atunci 33 de ani, în mișcarea sindicală am 23 de ani de activitate. Am avut lângă mine oameni de nădejde, echipe puternice, sindicate și leaderi dedicați care au contribuit la activitatea sindicală din județul Mureș și nu numai, pentru că suntem implicați și la nivel național, chiar și internațional.”

Și cu bune și cu rele

Dacă întâlnești o persoană ce a stăruit zeci de ani într-un loc fruntaș, fii extrem de atent la întregul său comportament și ia-l ca model.

“Au fost 20 de ani cu bune cu rele, nu regret pasul pe care l-am făcut de a-mi dedica energia și cunoștințele în folosul semenilor mei, a membrilor de sindicat și cred ca maturitatea si experiența acumulată în acești ani pot contribui la dezvoltarea și continuarea mișcării sindicale din județ, și numai. Am avut și perioade dificile, în care am fost afectați de tulburările politice economico-sociale, am trecut printr-o criză economico-financiară, am avut bătălii de dat în domeniul legislativ, am corectat unele neajunsuri, am derulat proiecte europene, am fost și suntem în continuare parteneri de dialog cu instituțiile statului în diferite comisii și comitete, încercând astfel să îmbunătățim traiul de zi cu zi al membrilor noștri de sindicat”.

Puterea exemplului

Din nevoia de a se pune în slujba altora, și-a asumat riscuri, obiective, emoții, responsabilități, și a condus prin puterea exemplului. Cu o viziune si o strategie clară, bun în luarea deciziilor, Călin Orlando Cociș este orientat spre rezultate, iar CNSLR Frăția a fost și este un organism viu.

„În urmă cu 20 de ani eram mult mai mulți, circa 80 de sindicate erau afiliate la CNSLR Frăția, acum sunt doar 34 de sindicate, cu 16.000 de membri. Încercăm pe cei care sunt în “familia” noastră să-i reprezentăm și ajutăm prin toate demersurile pe care le facem. Este loc de mai bine, este loc de mai mult. Împreună cu Biroul Operativ, cu liderii sindicatelor afiliate, facem pași, mărunți, dar importanți pentru a menține steagul ridicat al mișcării sindicale județene.”

Anul acesta, la propunerea Uniunii Județene a Sindicatelor Libere Mureș, Călin Orlando Cociș a fost ales reprezentant al asiguraților în cadrul Adunării Reprezentanților, organ de conducere la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Redacția cotidianului Zi de zi îi urează succes mulți ani de-acum încolo!