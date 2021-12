La Târgu Mureș, eroii nu mor niciodată

Share



Primăria Municipiului Târgu Mureş, în colaborare cu Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş şi Garnizoana Târgu Mureş organizează marţi, 21 Decembrie 2021, de la ora 12.00, o acţiune de comemorare prilejuită de împlinirea a 32 de ani de la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Manifestarea s-a desfăşurat la Troiţa Eroilor Martiri.

La Troiţa din Piaţa Victoriei s-a desfăşurat ceremonialul militar şi religios în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989. În urmă cu 32 de ani, la Târgu-Mureş au fost ucise şase persoane, Adrian Hidoș, Sándor Bodoni, Károly Pajka, Ernö Tamás, Lajos Hegyi și Ilie Muntean. Alte 21 au fost rănite în centrul oraşului, în timpul confruntărilor dintre localnici și armată. O scurtă slujbă de pomenire au ținut Ioan Dorin Șandor, preotul militar al Garnizoanei Târgu Mureș și preoții greco-catolici Fărcaș Ioan și Dan Fodor.

Un imperiu al răului

Președintele de onoare al Asociației ”Identitatea Revoluției din Decembrie 1989 Târgu-Mureș”, prof. Man Nistor, a susținut un discurs în care a adus argumente cu privire la nocivitatea comunismului, un imperiu al răului care a distrus oameni, averi, credință, mai mult decât cele două Războaie Mondiale la un loc, bisericile din Uniunea Sovietică fiind transformate în grajduri, în depozite. La final profesorul a pomenit de Cartea neagră a comunismului, editată de istoricul comunismului Stéphane Courtois.

Eroii nu mor niciodată

Târgu-Mureşul a fost numit oficial oraş-martir, ca semn de cinstire pentru eroismul de care mureşenii au dat dovadă în lupta împotriva comunismului. Alpár Benjámin Hamar președintele Asociației „21 Decembrie – Oraș Martir Tîrgu-Mureș” a rostit câteva cuvinte, cu mare impact, pe care le redăm mai jos

„Acum 32 de ani au fost secerați de gloanțe cei care au ieșit în stradă nemaisuprotând dictatura comnunistă. Au vrut să trăiască liewbr, într-un stat de drept! Ei au murit. Familiile lor au rămas cu durere, de atunci nu mai au nici Crăciun. Noi care am fpost rpniți prin împișcare, bătuți crunt sau luiptând mai departe pentru a fi liberi, suntem și după 32 de ani marginalizați. Încă nu știm cine a trs în noi. Dosarul Revoluției este aruncat din nou pe rafturi, fără a fi finalizat. Anul trecut ministrul apărării, generalul Ciucă, după 31 de ani, a cerut scuze în numele armatei. Atunci, ministrul de interne Veleacare are și certificat de revoluționar, nu a avut atâta bun simț. Acum, la 32 de ani, premierul României, generalul Ciucă declară că România de astăzi este visul împlinit al tuturor celor care au înfruntat dictatura în decembrie 1989. Cred că nu și-a luat pastilele! Domnia sa sigur a ajuns unde în 89 nici nu visa! Dar noi, revoluționarii, oamenii de rând, nu asta am vrut. Nu suntem unde trebuie. Încă suntem conduși de nomenclaturiști și odraslele lor. În Parlament sunt din cei care au tras în noi! Am ajuns colonie! Suntem gazați zilnic, obligați să umblăm vaccinați cu botniță ca câinii. Autoritățile ne ignoră, primăria, poliția rutieră nici acum nu au oprit circulația măcar pentru o jumătate de oră pentru a comemora Eroii Revoluției civilizat, solemn, dar pentru activități culturale, sportive, care le aduc voturi, închid cât vor. Ei și-au atins sau ating scopul.

Sângele vărsat strigă la cer și va fi ascultat. Avem convingerea că jertfa eroilor nu rămâne zadarnică și nu vor fi dați uitării. Să le fie țărâna ușoară. Eroii nu mor niciodată!”

Prezenți la eveniment au fost și trei membri ai mișcării Noua Dreaptă, respectiv liderul Marius Moldovan, Adi Sabău și Ilie Nistor, care de 8 ani de zile participă la comemorarea eroilor cu un banner pe care scrie Eroii nu mor niciodată.