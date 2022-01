VIDEO, FOTO: Ziua Culturii Naționale, pe acordurile muzicii folk

Share



Sub genericul „Cultura zidește punți care ne leagă”, municipalitatea reghineană a marcat vineri, 14 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, o îmbinare fericită între muzica poeziei și poezia muzicii, cuvintele prof. Ioan Conțiu, directorul Casei Municipale de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, gazda evenimentului. Acesta a fost cel care a deschis spectacolul cu o necesară introducere în universul eminescian cinstit la nivel național pe data de 15 ianuarie.

Ioan Conțiu

„În urmă cu 172 de ani, pe 15 ianuarie 1850, se năștea la Botoșani cel de-al șaptelea din cei 11 copii ai familiei Eminovici. Tatăl noului născut nota într-o psaltire veche a familiei: „Astăzi, la patru ceasuri și cinsprezece minute evropienești, s-a născut fiul nostru Mihai”, cel care avea să devină Luceafărul Poeziei Românești. Poet, prozator și jurnalist, a fost socotit de către cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Într-o înregistrare de arhivă din fonoteca radio realizată în 1955, vorbind despre Eminescu, poetul Tudor Arghezi spunea: „A vorbi despre poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă: nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere pe ceilalţi. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harfă și să legene din depărtare delicata lui singurăte ca slavă. Într-un fel, Eminescu e sfântul prea curat al versului românesc. Din tumultul dramatic al vieţii lui s-a ales un crucificat. Pentru pietatea noastră depășită, dimensiunile lui trec peste noi, sus, și peste văzduhuri. Fiind foarte român, Eminescu e universal, asta o știe oricine citește”. În condițiile actuale deosebit de vitrege pentru noi toți, trebuie să fim conștienți că doar cultura, în calitatea sa de purtătoare de cuvânt a civilizației, va fi cea care ne va ajuta să supraviețuim și să reușim să depășim aceste momente. Așadar, să dăm culturii ce este al culturii”, a precizat prof. Ioan Conțiu în deschiderea spectacolului dedicat Zilei Culturii Naționale.

Liviu Pancu: „ Indiferent unde ne vom afla, vom vorbi această frumoasă limbă”

Muzica a fost frumos completată de poezie, liantul dintre cele două componente ale artei fiind Liviu Pancu, actorul Teatrului Național din Târgu Mureș.

Liviu Pancu

„Am încercat să văd cine e cel mai puternic. M-aș duce în 2000 de ani în care s-au format cuvintele, în care sentimentele au fost spuse în cuvinte, m-aș duce la cei care au avut curajul, la cei care au dus flacăra, la cei care au fost oropsiți, la cei care au fost încarcerați și au avut curajul să țină acest cuvânt al limbii române. Am călătorit prin amintiri și am văzut că sunt unii care contrazic, sunt unii care ridică, sunt alții care nu vor, sunt alții care nu respectă, și am constatat că, indiferent unde ne vom afla, vom vorbi această frumoasă limbă. Nu am să o compar cu nicio altă limbă pentru că e limba sufletului nostru, nu am să o compar cu nimeni altcineva decât cu ce-a spus mama, cu ce a spus tata, cu ce-au spus colegii, cu ce mi-a spus societatea, cu toți cei care au știut să cânte această limbă”, a spus actorul Liviu Pancu.

La mulți ani, Magda Puskas!

Programul artistic dedicat Zilei Culturii Naționale de la Reghin a consemnat câteva elemente inedite, primul fiind cel al debutului scenic al cantautorului reghinean, Emil Vlaic. De asemenea, ziua de vineri a fost una specială pentru Magda Puskas, componentă a Grupului Ecoul, care și-a serbat ziua de naștere pe scenă, în fața publicului reghinea.

Magda Puskas și Sorina Bloj

Alături de aceste două momente, publicul a avut parte de un regal de muzică și poezie adus de artiștii care au făcut istorie la Cenaclul Flacăra, Majay Gyözö, Sorina Bloj, Magda Puskas, Angela Mariașiu, alături de un alt veteran al muzicii folk, Mircea Vintilă, oaspetele special al spectacolului dedicat Zilei Culturii Naționale de la Reghin. Printre sunetele muzicii, versul poeților Mihai Eminescu și Adrian Păunescu a prins viață grație recitalului susținut de actorul Liviu Pancu.

Emil Vlaic

Angela Mariașiu

Angela Mariașiu și Majay Gyözö

Mircea Vintilă

Motiv de mândrie locală

„Așa cum i-am obișnuit pe reghineni în ultimul an, încercăm să venim cu idei și inițiative noi. De această dată, prin acest spectacol de muzică folk, am marcat într-un mod inedit Ziua Culturii Naționale alături de artiști reghineni și de maestrul Mircea Vintilă care a ridicat sala în picioare. Așa cum era de așteptat, ne-a impresionat pe toți. Însemnătatea acestei zile a culturii naționale poate căpătă foarte multe conotații. Este ziua în care, alături de oamenii de cultură reghineni am celebrat cultura. Ar trebui să fie și acesta un motiv de mândrie locală, să avem atât de multe persoane cu care să ne mândrim și care promovează cultura într-un mod cât se poate de frumos. Cu toate că suntem într-o perioadă de criză sanitară, respectând toate măsurile de distanțare și protecție împotriva COVID-19, eu zic că a ieșit un eveniment foarte frumos, primit foarte bine de către public” – Dragoș Pui, viceprimarul Municipiului Reghin

Reghin, casa muzicii folk

„Înainte de sărbătorile de iarnă am avut la Reghin un concert de colinde și cântece de iarnă. Atunci, ca și acum, publicul reghinean a dovedit că este dornic să se bucure împreună cu noi de un eveniment muzical de calitate. Ziua Culturii Naționale reprezintă încă o ocazie să ne întâlnim, să cântăm împreună. Muzica folk a fost mereu acasă la Reghin, cel puțin de 40 de ani de când am început să cântăm, eu și cu Magda Puskas, plus momentele din Cenaclul Flacăra în care au fost prezenți artiști din Reghin. De asemenea, am avut la Reghin un festival național de folk, ”Chitara de argint” cu 8 ediții de succes, apoi patru edții ”Prima iubire”, de asemenea un festival național. Vreme de cel puțin 12 ani Reghinul a fost în topul avenimentelor dedicate folkului. E foarte bine că se revine la acest gen, că suntem împreună pe scenă, fapt pentru care îi așteptăm să ni se alăture și pe cei tineri care abordează acest gen muzical” – Sorina Bloj, Grupul Ecoul

Emoții constructive

„Emoții sunt de fiecare dată când urci pe scenă în fața publicului reghinean, iar acest spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale nu a făcut excepție. Dacă nu avem emoții, nu putem la rândul nostru să transmitem emoții publicului. Sunt emoții constructive. Ne bucurăm că publicul reghinean nu s-a dezmințit nici de această dată și ne-au susținut , la fel cum a făcut-o cu toți artiștii care au urcat pe scenă” – Magda Puskas, Grupul Ecoul

Grupul Ecoul & Dody G.

Vești bune pentru luna martie

„Ne bucurăm pentru această nouă prezență în fața publicului din Reghin, care a fost la înălțime și de această dată. Pentru ei și nu numai, avem și o surpriză, în luna martie vom lansa în sfârșit albumul Grupului Ecou intitulat ”Prima Iubire”, asta doar dacă condițiile vor fi de așa natură încât să putem avea un eveniment cu public în care să ne manifestăm actul artistic” – Dody G

Alin ZAHARIE