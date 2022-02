Speranțe pentru apă și canalizare în Coroisânmărtin

Share



Consilierii locali ai comunei Coroisânmartin au aprobat recent, cu prilejul unei ședințe de lucru, bugetul pe anul 2022 al unității administrativ-teritoriale Coroisânmartin.

În acest an, Primăria comunei Coroisânmărtin va avea un buget de venituri totale de 9.365.368 de lei, din care 6.499.368 de lei din fonduri europene nerambursabile și 2.736.000 de lei din bugetul local, și un buget total de cheltuieli în cuantum de 10.385.368 de lei, urmând ca deficitul bugetar în cuantum de 1.020.000 de lei să fie acoperit din excedentul bugetului local la data de 31 decembrie 2021. Principalele categorii de cheltuieli vizează cheltuielile de personal din administrație (830.000 de lei), asistența socială (400.000 de lei), învățământul (215.000 de lei), protecția mediului (186.000 de lei) și cultura și religia (100.000 de lei).

Finanțare de 1,3 milioane de euro

Principala investiție din acest an, finanțată din fonduri europene, constă în reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale din comună.

”Dacă ajută Bunul Dumnezeu, în luna iulie – august cel mai târziu demarăm proiectul. Am câștigat o finanțare în valoare de 1,3 milioane de euro pentru școli. Am semnat contractul de finanțare, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Regional și suntem deja în faza pentru eliberarea autorizației pentru construcție. Proiectul prevede reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale. De asemenea, acoperișul pentru grădinița din localitatea Coroisânmărtin va fi schimbat deoarece avem banii necesari penru acest proiect”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Nicolae Comerzan, primarul comunei Coroisânmărtin.

Tot în acest an autoritățile locale din comuna Coroisânmărtin intenționează să reabiliteze și să modernizeze un cămin cultural, precum și să amenajeze două capele mortuare.

”S-a făcut proiectul pentru reabilitarea și modernizarea căminului cultural din localitatea Odrihei, investiție în valoare de 400.000 de lei, care este asigurată din bugetul local. Totul e aprobat, votat, și în acest an vor începe lucrările. De asemenea, sunt viramentele făcute pentru capele noi în două localități, în valoare de 40.000 de lei în fiecare localitate, respectiv în Coroisânmărtin și în Odrihei. Aceste investiții sunt realizabile în anul 2022, dacă ne va feri Bunul Dumnezeu de război și de alte necazuri. Avem lucrări de realizat în 2022, și avem și buget asigurat pentru ele”, a explicat Nicolae Comerzan.

Proiect depus pe ”Anghel Saligny”

Referindu-se la principala așteptare pentru acest an pentru comunitatea pe care o conduce, primarul Nicolae Comerzan și-a manifestat speranța că Primăria comunei Coroisânmărtin va beneficia de mult așteptata finanțare pentru proiectul care vizează realizarea infrastructurii de canalizare și apă menajeră în satele aparținătoare.

”Am depus un proiect către Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru realizarea canalizării în cele patru sate aparținătoare. Acesta este principalul of al localnicilor, canalizarea, pe care oamenii o cer, dar și apa potabilă, ceea ce din păcate nu putem decide noi, ca primari, deoarece facem parte dintr-un MasterPlan județean care coordonează această lucrare. E o problemă, deoarece noi suntem comună sub 5.000 de locuitori și asta era ideea MasterPlanului, să cuprindă la un loc mai multe comune mici. Apoi am fost lăsați baltă. E important să se înțeleagă că nu depinde de noi”, și-a expus oful Nicolae Comerzan.

1.447 de locuitori la Recensământ

Comuna Coroisânmărtin se află în zona râului Târnava Mică, la 28 de kilometri de municipiul Târnăveni și la 37 de kilometri de municipiul Târgu Mureș, are în componență satele Coroi, Coroisânmărtin (reședința), Odrihei și Șoimuș, iar la cel mai recent Recensământ, cel din anul 2011, avea 1.447 de locuitori. Localitatea este administrată de Nicolae Comerzan, primar PNL aflat la al doilea mandat.

Investiții pentru 2022:

Principalele obiective de investiții preconizate pentru anul 2022 sunt:

– Reabilitare, extindere infrastructură educațională pentru învățământ obligatoriu Coroisânmărtin și Odrihei: 6.626.368 de lei, din care 127.000 de lei cofinanțare de la bugetul local;

– Reparații la Căminul Cultural Odrihei: 400.000 de lei;

– Reparații la acoperișul grădiniței din Coroisânmărtin: 150.000 de lei;

– Reparații la acoperișul sediul administrativ: 121.000 de lei;

– Extinderea iluminatului public: 50.000 de lei;

– Modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere video: 45.000 de lei.

Alex TOTH