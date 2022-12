Designerul vestimentar Maria Toncean scoate la licitație rochii în scop umanitar

Distribuie

Creatoarea de modă Maria Toncean, nume răsunător în comunitatea designerilor vestimentari din România, scoate la licitație rochițe promovate la recenta prezentare de modă din Milano, marca Mamad. Scopul este umanitar. Banii strânși în urma licitației vor ajunge în contul tinerei Veronica Șulea, victima unui accident rutier, care se află într-un proces de recuperare costisitor și de durată.

“M-am născut în satul Sântu din județul Mureș. Un loc de poveste, un colț de rai. Aici am copilărit și am cunoscut oameni minunați. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o fată cu chip de înger. Se numește Șulea Veronica. O întâlneam la Biserica din sat unde tatăl ei a fost preot paroh. Era o pată de culoare. Ochii ei albaștrii care îți străpungea privirea, cumințenia ei, o fată frumoasă și liniștită. Drumurile s-au separat. Eu am plecat din Sântu să pot să îmi realizez visul, acela de a ajunge designer vestimentar. Am reușit și acum vreau să mă implic activ în campania de strângere de fonduri pentru Veronica”, a postat pe facebook Maria Toncean.

Titular cont:

Şulea Viorel RO82BTRLRONCRT0115957801

RO32BTRLEURCRT0115957801

Designerii de modă nu proiectează doar haine, ci concep și vise. Lista celor mai buni designeri de modă este creată în funcție de multe alte calități, un caracter frumos, educație, bunăvoință, într-un cuvânt: bunătate.