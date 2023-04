FOTOREPORTAJ. RUA, ”țară online a românilor de pretutindeni” creată de echipa lui Doru Borșan

Distribuie

Românii Uniți Acasă (RUA), ecosistem online creat de o echipă coordonată de omul de afaceri mureșean Doru Borșan, a fost lansat oficial miercuri, 26 aprilie, în Sala Festivă a principalei universități mureșene, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

La evenimentul de lansare au participat membri și colaboratori ai echipei RUA, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri, academic și economic mureșean, precum și un număr considerabil de elevi de la mai multe unități de învățământ mureșene, care s-au despărțit, după aproape două ore de alocuțiuni, mesaje și prezentări, convinși că RUA, www.rua.ro, este o ”țară online a românilor de pretutindeni” în care se promovează doar binele și faptele pozitive, respectiv o punte de legătură între milioanele de români aflați pe diferite meridiane ale globului.

”Unitate” în ”comunitate”

Rolul de moderator i-a revenit cunoscutului blogger și consultant social media Cristian China-Birta, care și-a manifestat încrederea că ”proiectul RUA o să fie un succes și un fel de carte de vizită pentru România și pentru români.”

În continuare, au fost invitați să transmită scurte mesaje și gânduri în jurul ideii de ecosistem online în beneficiul românilor: senatorul Leonard Azamfirei – rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Marius-Viorel Poșa – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Mircea Munteanu – sociolog, Cezar Sigmirean – brand manager RUA, Cătălina Lumperdean – product owner RUA Radio, Claudiu Pădurean – product owner RUA Media, Anca Greu – product owner RUA Foundation, Gianluca Maros – președintele Ligii Studenților Târgu Mureș, Marius Pașcan – susținător al proiectului RUA, Adela Sipos – coordonator Școala de Lideri ”Fii de 10”, Alexandra Beian – elevă și Prințul Dimitrie Sturdza – Ambasador de Onoare RUA.

”RUA reușește să pună cuvântul ”unitate” în cuvântul”comunitate”, a spus, sintetic, Alexandra Beian, considerată a fi vocea tinerilor prezenți în sală.

Țara în care n-ai nevoie de pașaport

Absent de la evenimentul de lansare, îndrăgitul om de televiziune Dan Negru, care deține calitatea de Ambasador de Onoare al RUA, a fost, totuși, prezent, prin intermediul unui videoclip care a sintetizat ce înseamnă de fapt RUA: o ”țară online” pentru românii din toate colțurile lumii, compusă din RUA Travel, RUA Media, RUA Radio, RUA Home Invest, RUA Foundation, RUA Academy, RUA Connect, RUA Games, RUA Booking, RUA Store și RUA Coin.

”În țara RUA poți să intri fără niciun pașaport. Acasă nu e un loc, acasă e un sentiment. Bine ai venit în RUA!”, a fost mesajul transmis de către Dan Negru.

O ”navă spațială” deasupra lumii

Momentul culminant al lansării l-a constituit mesajul lui Doru Borșan, CEO și fondator RUA.

”În tot acest parcurs de doi ani (de la idee la lansarea oficială – n.a.) m-am îmbogățit cu oameni. Cu voi, cu sufletele care gândesc și iubesc ca mine”, a spus, cu emoție, Doru Borșan, care nu a uitat să transmită mulțumiri din suflet atât celor care au contribuit la lansarea ecosistemului RUA, colegi, prieteni și parteneri, cât și membrilor familiei.

”Nu există plăcere mai mare pentru mine decât să ajung aici, în această zi minunată în care am putut împreună cu colegii mei să vă împărtășim această navă spațială care se numește RUA, pe care am ridicat-o deasupra globului pământesc și care va umple acest loc cu românism, din România, cu turism, cu produse românești, cu produse tehnologice, și poate cel mai frumos lucru este că vom putea comunica, ne vom putea interconecta cu aplicația RUA”, a subliniat fondatorul și CEO-ul RUA, care îi are alături în Boardul Executiv al RUA pe Doru Borșan jr. – co-fondator, Iohanna Borșan – co-fondator și Cezar Sigmirean – brand manager.

”Ce urmărim cu acest proiect este să ne spunem povestea noastră adevărată tuturor celor care nu au curaj să o spună, de-a lungul și de-a latul planetei”, a adăugat Doru Borșan, care a mărturisit în fața audienței că își dorește ”într-un final, sau de fapt într-un început, să ridicăm capul sus, pentru că acolo, Sus, este Dumnezeu, Soarele și Cerul senin.”

Text și foto: Alex TOTH