FOTO: Serbarea câmpenească ”Maifest”

Distribuie

Serbarea câmpenească „Maifest”, locul unde voia bună i-a ţinut în priză pe cei care și-au făcut timp pentru a se recrea cu adevărat într-o zi de duminică însorită. Evenimentul a devenit o tradiție pentru Gimnaziul „Friedrich Schiller, de mai bine de două decenii organizându-se în fiecare an.

Şcoala Gimnazială Friedrich Schiller în parteneriat cu şcolile din Vilseck şi Freihung, Germania, au organizat serbarea câmpenească „Maifest”, în locația de pe strada Budiului Nr. 52, duminică, 21 mai, de la ora 10.00. La eveniment au participat Dumitriţa Gliga, deputat, Gyorgy Alexandru, viceprimar al Municipiului Târgu Mureș și prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan inspector şcolar general IŞJ Mureş, prof. Dana Maria Bendriș director și prof. Fülöp Miklós director adjunct ai Gimnaziului Friedrich Schiller, Chețan Daniela, președintele Asociației pentru părinți Friedrich Schiller, Hans Grimm, Klaus Dieter Seibolb, Manuel Plossner, Helmut Weiss și alți reprezentanți din Germania.

Participanții s-au bucurat de o gamă largă de ateliere pentru copii pentru toate preferințele. Mărgele magice, atelier de formă, sunet și culoare, expoziție cu lucrări ale elevilor realizate în POCU, atelier de decorațiuni cu tehnica șervețelului, atelier de pictat figurine în ipsos, picturi pe față, fiecare copil a fost curios să treacă pe la toate corturile amenajate în curtea școlii. Mese pline cu delicatese pline de savoare, grătare,cârnăciori, prăjituri de casă, sucuri, o tombolă cu surprize, socializare între părinți, activități recreative pentru părinți, produse scoase la vânzare pentru a sprijini Asociația de părinți a Gimnaziului Friedrich Schiller.

„Avem 3 copii la Școala Schiller cu rezultate excepționale, am avut încă unul care a terminat, motiv pentru care sponzorizăm an de an diferite activități. Cu înteeaga echipă, astăzi am pregătit mici, cârnăciori și friptură„, ne spune Geta Magheru, manager Policalita SRL.

Programul artistic

Participanții au fost extrem de încântați de copiii care au dansat în curtea școlii, clasa a III a C, un dans popular german, profesor coordonator Anca Ormenișan., mai apoi au dansat copiii grupelor secției geramane, profesori coordonatori Moga Anca, Flueraș Daniela, Tușinean Monica, Cocoș Clementina, Ploeșteanu Laura, Ferenczi Anna, Orosz Judit, și Kinga Lukacs. Grupa Pițigoilor au susținut un dans popular maghiar profesori coordonatori Feher Ildiko și Siko Eniko. Clasa pregătitoare C , dans popular german prof. coordonator Nemet Csilla, clasa a II a C, dans popular german, prof. coordonator Hecker Paula, clasa I a C dans popular german, prof. coordonator Zsigmond Franciska. Eleva Bende Beata (voce) din clasa a VIII a B a interpretat împreună cu profesorul de muzică ( chitară) Csez Csaba, două cântece din folclorul limbii maghiare.

Nu știm care dintre ei au fost mai buni, pentru că toți sunt talentați și s-au pregătit cu mult entuziasm pentru această serbare câmpenească, cu adevărat o sărbătoare.