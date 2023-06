Fotbalist din Târgu Mureș, transfer la Rapid București

Distribuie

Rapid București, echipă clasată pe locul 5 în sezonul 2022-2023 al Ligii I de fotbal, l-a transferat, în urmă cu câteva zile, pe Omar El Sawy, sportiv născut la Târgu Mureș în urmă cu 19 ani, unul dintre jucătorii cei mai promițători ai țării, component al naționalei României U19.

Jucătorul cu origini egiptene a fost achiziționat de la FK Csikszereda, fiind cel mai bun jucător al formației U19 din sezonul trecut, campioana Ligii Elitelor U19 și câștigătoare a Cupei Elitelor U19, după o finală disputată chiar pe Giulești.

”Este o onoare extraordinară să reprezint acest club. Nu am cuvinte să descriu cum mă simt în acest moment. Este primul meu transfer în adevăratul sens al cuvântului. Faptul că reprezint această echipă mă bucură foarte tare. În urmă cu un an, tot pe 19 mai, chiar pe acest stadion, câștigam Cupa Elitelor cu fosta mea echipă. Țin minte cum m-am simțit atunci când am intrat pe teren și am văzut acest stadion impresionant. Nu sunt adept al credinței conform căreia Universul îți transmite semne, dar faptul că semnez cu Rapid în aceeași zi în care am marcat și am câștigat Cupa este o coincidență frumoasă. Cu siguranță voi da totul pentru suporterii Rapidului și pentru acest club. Este un loc extraordinar în care poți evolua. Proiectul pe care îl urmează această echipă este unul progresiv. Vreau să fac parte din acest proiect. Îmi doresc să ajut Rapidul să ajungă campioană și să ajungă în Champions League. Când am primit oferta din partea clubului am simțit o mare bucurie. Chiar dacă am stat să analizez această decizie, nu am vrut să mă grăbesc, cu inima eram deja aici”, a declarat Omar El Sawy, citat de pagina de Facebook a clubului Rapid București.

Mijlocașul născut la Târgu Mureș a semnat un contract valabil pe cinci ani cu Rapid București, urmând a se alătura lotului la reunirea echipei pentru sezonul viitor.

(Redacția)