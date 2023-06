Wild ducks and drakes floating in the lake.

La vânătoare de raţe în bazinul de bărci Distribuie Cinci copii au decis săptămâna trecută să-şi exerseze tehnicile de vânătoare pe raţele sălbatice din Complexul Weekend. „Un cetățean a sesizat că la podul peste bazinul de bărci, din Complexul de Sport și Agrement Mureșul, sunt mai mulți copii care vânează rațe sălbatice, cei 5 minori surprinși de polițiștii locali fiind îndepărtați din zonă”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Locale Mureş. (A.C.) Sursa Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

