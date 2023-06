Mureșeanca Diana Vereș, sezon nou la CSO Voluntari

Distribuie

După trei sezoane încheiate la CSO Voluntari 2005, voleibalista mureșeancă Diana Vereș a semnat, recent, un contract, pentru al patrulea sezon consecutiv la clubul ilfovean.

La terminarea junioratului, Diana Vereș a debutat în divizia A1 la CSO Voluntari 2005, echipă cu care a câștigat prima medalie la nivel de seniori.

„Milan Ljubicic este cel care m-a folosit pe postul de libero, după ce tot junioratul am jucat pe alte posturi și mi-a dat încredere 100%. Am început să mă simt acasă aici. Acestea ar fi motivele pentru care am ales să mai semnez pe încă un an cu acest club”, a declarat sportiva, pentru cotidianul Zi de Zi.

În ceea ce privește experiența sa în cadrul clubului din Voluntari, sportiva apreciază că este ”remarcabilă”. A jucat prima dată la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș, iar la 11 ani a jucat la Speranțe. Mai târziu, în 2016, s-a transferat la CSU Medicina. În 2017 a câștigat argintul național cu echipa de junioare de la CSU Medicina, alături de care a devenit ulterior campioană la nivel național cu echipa de cadete. A urmat apoi o nouă schimbare, mutarea la CSO Voluntari 2005.

„Când am semnat acum trei ani, nu știam prea multe despre acest club. Nu avea aceleași tradiții în volei ca și alte cluburi, precum Știința Bacău, Dinamo București, Volei Alba-Blaj, dar nu regret deloc alegerea făcută atunci, drept dovadă e al treilea sezon încheiat aici. Cred că seriozitatea și implicarea staff-ului și a conducerii m-au convins să mai rămân și pentru al patrulea sezon aici”, a mai dezvăluit voleibalista.

În noul sezon, Diana Vereș își dorește să aibă evoluții cât mai bune de la un meci la altul: „Bineînțeles că pe viitor mi-ar plăcea să joc într-un campionat mult mai puternic, cred că e visul oricărui sportiv să joace finale de Liga Campionilor, cu sala plină. Dar până atunci urmează un sezon în care voi da tot ce am mai bun în culorile alb-albastre, căci toate la timpul lor, așa cum se spune”.

