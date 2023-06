Gânduri de viitor pentru campioanele de la CSU Târgu Mureș

Distribuie

După reușita de a ieși campioane naționale, echipa de junioare a Clubului Sportiv Unievrsitar (CSU) Târgu Mureș a fost prezentă în cadrul emisiunii „Aici și acum” de la MsNews, marți, 20 iunie. Invitatele care au fost prezente la emisiune au fost Adina Salaoru, director al CSU Târgu Mureș, alături de antrenorul principal Istvan Bokor și de jucătoarele Buran Raluca, Codreanu Maria, Dan Allegra, Duțu Melania, Pogor Eliza, Pria Daria și Szasz Lea.

„Acest proiect a început serios acum un an. Am avut foarte multe dificultăți înainte de acest an, dar începând din 2022, în luna septembrie, ne-am ambiționat și am depus tot efortul să creăm acest lot, pe care să-l aducem la Târgu Mureș. Sunt foarte multe jucătoare care au venit doar de anul trecut în cadrul acestei echipe. Și pe lângă jucătoare, să aducem și un staff tehnic foarte pregătit și cu cunoștințele necesare și implementarea necesară, care să ne aducă la acest rezultat”, a declarat Adina Salaoru.

Antrenorul Istvan Bokor a vorbit despre gândurile de viitor ale echipei și despre ce simte în calitate de campion: „Important este ce simt fetele în calitate de campioane. Noi avem ca și gând de viitor să ne consolidăm poziția și, de ce nu, să repetăm obiectivul și rezultatul acesta și în anii ce urmează, nu doar anul viitor.”

În ceea ce privește viitorul pentru o echipă de senioare în Divizia A, Adina Salaoru a afirmat: „Îmi amintesc că acum un an am avut o emisiune, tot în Târgu Mureș, în care am discutat foarte mult despre inițiativa noastră International Volleyball Camp, o tabără de vară internațională unde a fost prezent cel mai bun antrenor formator din Europa, și anume Giuseppe Bosetti și mi s-a adresat următoarea întrebare: Ce se întâmplă cu voleiul și când o să avem o echipă în Divizia A, așa cum era tradiția la Târgu Mureș, iar eu le-am spus că… într-un an. Puțini au crezut. Noi ne-am ambiționat foarte tare și se pare că după un an, ne-am îndeplinit obiectivele, adică obiectivul de la junioare a fost să ne clasăm pe podium și am reușit să obținem trofeul și titlul de campion și să promovăm cu echipa de Divizia B eșalon superior, și anume în Divizia A. Din punctul meu de vedere, viitorul sună bine”.

Despre ce înseamnă voleiul pentru campioane și despre ce înseamnă purtarea acestui titlu de campioane toate viața a vorbit sportiva Dan Allegra: „Pentru mine este prima medalie și prima cupă câștigată. Pot spune că a fost un sentiment extraordinar pe care nu o să-l uit niciodată. Prima mea medalie fiind aurul. Le mulțumesc colegelor mele că au fost alături de mine în momentele grele. Cu siguranță va fi un moment pe care nu-l voi uita niciodată. Eu fac față foarte bine cu școala și sportul. Evident, nu sunt atât de multe ieșiri, nu mai am la fel de multe relații apropiate cu prietenii, însă am multe legături strânse cu colegele mele, și asta îmi este suficient.”

Cu privire la perioada de pregătire din acestă vară și la tabăra internațională, antrenorul Istvan Bokor a precizat că săptămâna aceasta vor mai fi în procesul de pregătire, după care fetele vor primi vacanță, iar unele dintre ele vor participa la o acțiune a Lotului Național U19, în vederea participării la unele competiții europene: „Pregătirea va fi reluată oficial la mijlocul lunii august, înainte de pregătiri. În schimb, vom avea în organizarea Clubului Sportiv Universitar și a Universității de Medicină acest camp internațional care s-a dovedit a fi unul de mare succes anul trecut.”

Despre susținerea exterioară a echipei, a spus câteva cuvinte Adina Salaoru: „Orice proiect, în special cel sportiv și cultural, are nevoie de finanțare. Voleiul se deosebește foarte mult de fotbal, în sensul în care nu putem vorbi despre profit din transferuri de jucătoare. Proiectul pe care noi l-am început la Târgu Mureș este un proiect pe care îl vedem pe termen mediu, lung și în acest sens avem nevoie de sprijin din parte partenerilor. Cine înțelege performanța, va înțelege și că este nevoie de sprijinul partenerilor din zona privată. Ceea ce ne propunem cu acest proiect este să oferim transparența necesară și să ne îndeplinim obiectivele, astfel încât, el să își păstreze această credibilitate.”

Diana CĂRBUREAN